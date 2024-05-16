Біля Вовчанська точаться запеклі бої з окупантами. Саме на північних околицях міста було поранено прикордонника із позивним "Тихон".

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За крок до смерті

Як розповіли у ДПСУ, військовослужбовець отримав численні травми у ближньому бою з росіянами.

Побратими негайно доправили прикордонника до лікарні. Там медики прооперували його. Як виявилося, декілька куль поцілили у захисника. Частина з них пройшла наскрізь, зачепивши кістки обох ніг.

А ще одну кулю, яка могла стати смертельною, затримало посвідчення військовослужбовця Державної прикордонної служби України. На поширених кадрах видно, що куля застрягла у документі, що власне врятувало життя оборонця.

Посвідчення наче "броня" врятувало життя прикордонника у Вовчанську / Фото ДПСУ

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