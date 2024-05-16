Біля Вовчанська точаться запеклі бої з окупантами. Саме на північних околицях міста було поранено прикордонника із позивним "Тихон".
Дивіться також Це була б оборона, а не наступ: в ISW пояснили, чому заборона США бити по Росії некоректна
За крок до смерті
Як розповіли у ДПСУ, військовослужбовець отримав численні травми у ближньому бою з росіянами.
Побратими негайно доправили прикордонника до лікарні. Там медики прооперували його. Як виявилося, декілька куль поцілили у захисника. Частина з них пройшла наскрізь, зачепивши кістки обох ніг.
А ще одну кулю, яка могла стати смертельною, затримало посвідчення військовослужбовця Державної прикордонної служби України. На поширених кадрах видно, що куля застрягла у документі, що власне врятувало життя оборонця.
Посвідчення наче "броня" врятувало життя прикордонника у Вовчанську / Фото ДПСУ
Яка ситуація у Вовчанську: останні новини
- З початку російського прориву кордону, яке відбулося вранці 10 травня, основні зусилля окупанти зосередили на захопленні Вовчанська. Декілька разів загарбники заходили до міста, однак українські воїни їх вибивали. Минулої ночі до Вовчанська зайшли два російські танки, які були знищені вогнем нашої артилерії, мінометів та ударних дронів.
- Наразі бої йдуть на околицях, місто перебуває під контролем ЗСУ.
- За даними Інституту вивчення війни, російський наступ на Харківщині сповільнився. За майже тиждень бойових дій на півночі ворогу вдалося просунутися лише на 8 кілометрів від кордону.
- Ворожі війська продовжували тактичний наступ у напрямку Липців, що на північ від Харкова та на схід від Глибокого. Однак ЗСУ відбили атаки росіян на цих напрямках. Окрім того, росіяни змогли просунутись поблизу Вовчанська (на північний схід від міста Харків). Там тривають міські бої, а невеликі російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються закріпитися в населеному пункті.