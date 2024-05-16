Возле Волчанска идут ожесточенные бои с оккупантами. Именно на северных окраинах города был ранен пограничник с позывным "Тихон".
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В шаге от смерти
Как рассказали в ГПСУ, военнослужащий получил многочисленные травмы в ближнем бою с россиянами.
Побратимы немедленно доставили пограничника в больницу. Там медики прооперировали его. Как оказалось, несколько пуль попали в защитника. Часть из них прошла насквозь, задев кости обеих ног.
А еще одну пулю, которая могла стать смертельной, задержало удостоверение военнослужащего Государственной пограничной службы Украины. На распространенных кадрах видно, что пуля застряла в документе, что собственно спасло жизнь защитника.
Удостоверение как "броня" спасло жизнь пограничника в Волчанске / Фото ГПСУ
Какая ситуация в Волчанске: последние новости
- С начала российского прорыва границы, которое произошло утром 10 мая, основные усилия оккупанты сосредоточили на захвате Волчанска. Несколько раз захватчики заходили в город, однако украинские воины их выбивали. Этой ночью в Волчанск зашли два российских танки, которые были уничтожены огнем нашей артиллерии, минометов и ударных дронов.
- Сейчас бои идут на окраинах, город находится под контролем ВСУ.
- По данным Института изучения войны, российское наступление на Харьковщине замедлилось. За почти неделю боевых действий на севере врагу удалось продвинуться лишь на 8 километров от границы.
- Вражеские войска продолжали тактическое наступление в направлении Липцов, что к северу от Харькова и к востоку от Глубокого. Однако ВСУ отбили атаки россиян на этих направлениях. Кроме того, россияне смогли продвинуться вблизи Волчанска (к северо-востоку от города Харьков). Там продолжаются городские бои, а небольшие российские диверсионно-разведывательные группы пытаются закрепиться в населенном пункте.