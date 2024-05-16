Возле Волчанска идут ожесточенные бои с оккупантами. Именно на северных окраинах города был ранен пограничник с позывным "Тихон".

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В шаге от смерти

Как рассказали в ГПСУ, военнослужащий получил многочисленные травмы в ближнем бою с россиянами.

Побратимы немедленно доставили пограничника в больницу. Там медики прооперировали его. Как оказалось, несколько пуль попали в защитника. Часть из них прошла насквозь, задев кости обеих ног.

А еще одну пулю, которая могла стать смертельной, задержало удостоверение военнослужащего Государственной пограничной службы Украины. На распространенных кадрах видно, что пуля застряла в документе, что собственно спасло жизнь защитника.

Удостоверение как "броня" спасло жизнь пограничника в Волчанске / Фото ГПСУ

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