Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан заявил 24 Каналу, что сейчас продолжаются городские бои с применением техники. Ее враг подтянул в достаточно солидном количестве.

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Российскую технику уничтожают украинские дроны.

Вдоль границы с Россией, там, где они попытались вторгнуться, развернуто достаточно много подразделений беспилотных летательных аппаратов всех служб одновременно. Процесс остановки российских войск на этом направлении запущен,

– сказал Свитан.

Военный эксперт отметил, что развернуты силы ВСУ, НГУ, спецслужбы и Нацполиция. Полковник запаса ВСУ уверен, что можно сказать, что это направление стабилизировано.

Враг пошел танками

Оккупанты больше всего пытаются давить в районе Волчанска. Они хотят пройти в город, вдоль железной дороги Волчанск – Великий Бурлук – Купянск. Так враг хочет выйти в тыл Купянской группировки ВСУ.

"Но завязли они в Волчанске. Сейчас продолжается уничтожение города. ФАБами они пытались его практически в ноль раскатать – не удалось. Все-таки там есть наше ПВО, и россияне не так свободно чувствуют себя, как бы им хотелось", – добавил летчик-инструктор.

Теперь захватчики начали применять танки. Они зашли в город. С одного выстрела он может сложить дом. Это довольно серьезное оружие. Скорее всего, оккупанты хотят полностью уничтожить город под ноль именно этой техникой. Впрочем, Свитан убежден, что решить вопрос с танками помогут БПЛА.

Основная задача – связать наши войска. Они здесь ее выполняют. Но дальше второй линии обороны они не продвинулись. Они уперлись и на некоторых позициях даже перестали атаковать. То есть, идет переформатирование, понимание процессов – как дальше им действовать,

– отметил военный эксперт.

Врагу не хватает сил и средств, которые у него есть сейчас, чтобы прорвать вторую линию обороны ВСУ. Поэтому летчик-инструктор убежден, что захватчики будут принимать решение или отходить, или подтягивать ресурсы. Если последнее, то это им придется делать с Восточного фронта.

То есть с одной стороны, противник связал украинские войска и не дал возможность развернуть резервы на Востоке Украины. А с другой стороны – россиянам придется выводить войска с Востока, если они примут такое решение. Здесь вопрос в стратегии российского командования.

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