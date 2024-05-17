Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, местные жители Севастополя говорят, что в населенном пункте работала ПВО оккупантов, передает 24 Канал.
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В Севастополе ночью было неспокойно
О взрывах в Севастополе телеграм-каналы начали сообщать в 01:38. До этого так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев писал, что в городе отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, также используют и стрелковое оружие.
По данным прихвостня Путина, в Севастополе уже якобы "несколько объектов уничтожено, а убытков для гражданской инфраструктуры – нет".
В то же время местные жители писали, что сирену в Севастополе, чтобы оповестить граждан о тревоге, россияне не включали. Также очевидцы отмечали, что в небе было "много дронов", а после взрывов в городе начались проблемы со светом.
В Севастополе люди жаловались на отключение света / Фото из российских телеграм-каналов
Далее стало известно, что в Балаклаве также исчез свет, хотя на улице фонари все еще горели. Кроме того, света также не было в части Балаклавы, но и в отдельных районах Севастополя.
В Балаклаве тоже не было света / Фото с российских телеграм-каналов
В сети также писали, что, по предварительной информации, целью атаки является и Балаклавская ТЭС. Стоит отметить, что взрывы в Севастополе продолжали раздаваться и по состоянию на 02:24.
В конце концов так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что частичное отключение света связано с отключением части оборудования подстанции "Севастополь". На подстанцию якобы упали обломки сбитых БПЛА.
По данным оккупанта, после "отражения дроновой атаки" специалисты начнут восстановление энергоснабжения.
В Севастополе недавно раздавались взрывы
- Во временно оккупированном Севастополе ночью 15 мая также было неспокойно. Тогда дроны атаковали аэродром Бельбек вблизи этого крымского города.
- В российском телеграм-канале "ASTRA", со ссылкой на собственные источники сообщили, что в результате атаки в ночь с 14 на 15 мая на военный аэродром Бельбек было уничтожено два истребителя-перехватчика МиГ-31, также сгорел склад горюче-смазочных материалов.
- Кроме того, журналисты получили спутниковые снимки, как выглядит аэродром после поражения. Таким образом удалось опровергнуть тезисы оккупантов о "все сбитые цели" вблизи аэропорта.