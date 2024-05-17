Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, местные жители Севастополя говорят, что в населенном пункте работала ПВО оккупантов, передает 24 Канал.

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В Севастополе ночью было неспокойно

О взрывах в Севастополе телеграм-каналы начали сообщать в 01:38. До этого так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев писал, что в городе отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, также используют и стрелковое оружие.

По данным прихвостня Путина, в Севастополе уже якобы "несколько объектов уничтожено, а убытков для гражданской инфраструктуры – нет".

В то же время местные жители писали, что сирену в Севастополе, чтобы оповестить граждан о тревоге, россияне не включали. Также очевидцы отмечали, что в небе было "много дронов", а после взрывов в городе начались проблемы со светом.



В Севастополе люди жаловались на отключение света / Фото из российских телеграм-каналов

Далее стало известно, что в Балаклаве также исчез свет, хотя на улице фонари все еще горели. Кроме того, света также не было в части Балаклавы, но и в отдельных районах Севастополя.



В Балаклаве тоже не было света / Фото с российских телеграм-каналов

В сети также писали, что, по предварительной информации, целью атаки является и Балаклавская ТЭС. Стоит отметить, что взрывы в Севастополе продолжали раздаваться и по состоянию на 02:24.

В конце концов так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что частичное отключение света связано с отключением части оборудования подстанции "Севастополь". На подстанцию якобы упали обломки сбитых БПЛА.

По данным оккупанта, после "отражения дроновой атаки" специалисты начнут восстановление энергоснабжения.

В Севастополе недавно раздавались взрывы