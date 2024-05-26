Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній. Він підкреслив, що зараз Штати прийняли військову допомогу для України.
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"Вони побоювались навіть не за НПЗ, а за нафтопровід, де дві американські компанії прокачують нафту. Дали зброю, дали допомогу. Україна тепер може сказати: "Американські компанії будуть тепер качати нафту. Ми гарантуємо те, що це буде недоторканним. Все, що стосується російських компаній – це нас не стосується", – сказав він.
Потрібно продовжувати удари
Тарас Загородній зазначив, що 17 травня українські безпілотники атакували морський торговий порт у Новоросійську. Там, зокрема, постраждав мазутний термінал. Росіяни не використовують мазут у себе, а в основному продають на експорт.
Тому бити, бити, ще раз бити. Попри ці всі поради і всю цю маячню щодо того, що вплине це на ціну на нафту. Не вплине це ніяк на ціну на нафту. А якщо вплине, то не так значно, як нам розповідають,
– наголосив він.
Можна вплинути на Китай
За словами політолога, удари українських безпілотників по НПЗ можуть вплинути не лише на США, але й на інші держави. Зокрема, на Китай. Адже може прилетіти в компресор, який качає нафту.
Наприклад, по "Силі Сибіру" або в Уренгой. Це може вплинути, тому що чітко заявить китайським колегам, що дозвіл на прокачування газу та нафти теж треба просити вже в Києві. Це питання нашого виживання. І так звані мирні пропозиції і допомога Росії, яку вони надають, нас не влаштовують,
– додав Загородній.
Удари по НПЗ Росії: останні новини
- 21 травня у Бєлгородській області бідкались, що село Вознесенівка Шебекинського міського округу атакують дрони. Очевидці повідомили про гучні вибухи, згодом – про пожежу. За даними місцевої влади, унаслідок вибухів посічені складські приміщення та ангари з технікою. Водночас окупанти визнали, що сталося займання місткості з паливом.
- 19 травня у Ленінградській області Росії спалахнула Виборзька нафтобаза. Також у Краснодарському краї Росії повідомили про атаку на військовий аеродром у станиці Кущівській. А ще вибухи чули в районі нафтопереробного заводу у Слов'янську-на-Кубані.
- У ніч проти 17 травня безпілотники ГУР атакували морський торговий порт у Новоросійську. Відповідно до супутникових знімків, внаслідок атаки пошкодження зазнав щонайменше один резервуар на території компанії ВАТ "ІПП", що займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив і олії.