Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній. Він підкреслив, що зараз Штати прийняли військову допомогу для України.

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"Вони побоювались навіть не за НПЗ, а за нафтопровід, де дві американські компанії прокачують нафту. Дали зброю, дали допомогу. Україна тепер може сказати: "Американські компанії будуть тепер качати нафту. Ми гарантуємо те, що це буде недоторканним. Все, що стосується російських компаній – це нас не стосується", – сказав він.

Потрібно продовжувати удари

Тарас Загородній зазначив, що 17 травня українські безпілотники атакували морський торговий порт у Новоросійську. Там, зокрема, постраждав мазутний термінал. Росіяни не використовують мазут у себе, а в основному продають на експорт.

Тому бити, бити, ще раз бити. Попри ці всі поради і всю цю маячню щодо того, що вплине це на ціну на нафту. Не вплине це ніяк на ціну на нафту. А якщо вплине, то не так значно, як нам розповідають,

– наголосив він.

Можна вплинути на Китай

За словами політолога, удари українських безпілотників по НПЗ можуть вплинути не лише на США, але й на інші держави. Зокрема, на Китай. Адже може прилетіти в компресор, який качає нафту.

Наприклад, по "Силі Сибіру" або в Уренгой. Це може вплинути, тому що чітко заявить китайським колегам, що дозвіл на прокачування газу та нафти теж треба просити вже в Києві. Це питання нашого виживання. І так звані мирні пропозиції і допомога Росії, яку вони надають, нас не влаштовують,

– додав Загородній.

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