Про це президент написав у соціальній мережі Х (колишній твітер).
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"Я вдячний президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом його партіям, а також американському народу за оголошений сьогодні новий пакет військової допомоги", – зазначив Володимир Зеленський.
Також президент зазначив, що новий пакет включає в себе ракети великої дальності, високоточні артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше озброєння.
За його словами, "цей пакет зараз має вирішальне значення, оскільки противник посилює атаки на лінії фронту".
"Сьогодні в Харкові я наочно переконався у важливості зміцнення наших воїнів для захисту наших людей, наших міст і наших спільнот", – зазначив Зеленський.
Український лідер наголосив, що "Свобода – це цінність, якою дорожать обидві наші країни. Щоб захистити її, нам необхідна постійна рішуча підтримка з боку США та інших союзників".
Військова допомога від США: актуально
- Сьогодні, 24 травня, Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів.
- Це вже 58-й пакет допомоги від серпня 2021 року, який надасть адміністрація президента Джо Байдена із запасів Міністерства оборони США. Він повинен забезпечити Україну найнагальнішою зброєю.