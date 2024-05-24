Про це президент написав у соціальній мережі Х (колишній твітер).

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"Я вдячний президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом його партіям, а також американському народу за оголошений сьогодні новий пакет військової допомоги", – зазначив Володимир Зеленський.

Також президент зазначив, що новий пакет включає в себе ракети великої дальності, високоточні артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше озброєння.

За його словами, "цей пакет зараз має вирішальне значення, оскільки противник посилює атаки на лінії фронту".

"Сьогодні в Харкові я наочно переконався у важливості зміцнення наших воїнів для захисту наших людей, наших міст і наших спільнот", – зазначив Зеленський.

Український лідер наголосив, що "Свобода – це цінність, якою дорожать обидві наші країни. Щоб захистити її, нам необхідна постійна рішуча підтримка з боку США та інших союзників".

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