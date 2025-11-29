Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение на странице Легиона.
Смотрите также В легионе "Свобода России" назвали 2 инструмента, которые приближают слом режима Путина
Кого берут в Легион "Свобода России"?
Бойцы приглашают в свою команду мотивированных добровольцев из разных стран, которые хотят бороться с режимом Владимира Путина. Главное требование, чтобы пройти зимний отбор в Легион – это возраст от 18 до 40 лет.
Приглашают тех, кто хочет проверить себя и стать частью борьбы против агрессора.
Подпиши официальный контракт с Силами обороны Украины. Получи гарантии, уверенность в завтрашнем дне, настоящую цель в жизни и, главное, собратьев, которые не покинут. Мы нужны тебе, а ты нужен нам,
– говорится в сообщении.
Желающие присоединиться к команде Легиона могут заполнить анкету по ссылке. Посмотреть все вакансии можно здесь. После заполнения анкеты представитель Легиона свяжется с кандидатом в течение 7 дней, чтобы объяснить дальнейшие этапы отбора и ответить на все вопросы.
Против оккупантов в Украине воюет Легион "Свобода России": смотрите видео
Чем занимается Легион "Свобода России"?
Добровольцы выполняют те же задачи, что и украинские защитники. Они успешно противодействуют оккупантам, проводят зачистки на определенных территориях и проводят ежедневные сложные задачи: от разведки до уничтожения вражеского личного состава. Кроме того, добровольцы проводят информационную работу с российским населением по войне.
Так в июле именно бойцы Легиона зашли на 30 километров вглубь оккупированных территорий и провели успешную операцию, уничтожив тьох "ахматовцев".
В октябре Легион "Свобода России" при поддержке украинских подразделений начал использовать в своей работе морские дроны.