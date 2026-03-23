Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков нібито потрапив під атаку безпілотника під час зустрічі з місцевими жителями в прикордонному селі Смородино. Про це пише ТАСС.

Що відомо про "напад" дрона на російського губернатора?

За повідомленнями російських медіа, під час його візиту було зафіксовано інцидент із БпЛА, після чого посадовець, як стверджується, укрився в будівлі будинку культури.

У Росгвардії заявили, що їхній спецпідрозділ "успішно" знищив безпілотник у повітрі ще до того, як він зміг завдати удару. Водночас повідомляється, що постраждалих і руйнувань унаслідок інциденту немає.

Паралельно російська влада заявила про активність безпілотників і в інших регіонах. Зокрема, у Ленінградській області оголошували про небезпеку БпЛА, а системи ППО нібито знищили кілька дронів. Через це тимчасово призупиняла роботу аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі, де було скасовано частину рейсів, а літаки були змушені очікувати посадки в повітрі.

На Бєлгородщині, за словами губернатора, атаки безпілотників відбуваються майже щодня і охоплюють одразу кілька округів області. Зокрема, йдеться про десятки БпЛА, удари по Грайворонському, Шебекинському та Краснояружському округах, пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури, транспорту та ліній електропередач.

Також є поодинокі випадки поранення цивільних. Очільник регіону фактично скаржиться, що через такі інциденти владі доводиться постійно ліквідовувати наслідки та відновлювати критичну інфраструктуру в прикордонних районах.

