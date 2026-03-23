Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков нібито потрапив під атаку безпілотника під час зустрічі з місцевими жителями в прикордонному селі Смородино. Про це пише ТАСС.
Дивіться також Відчули загрозу, – оглядач розкрив, чому зростає напруження у Кремлі і російському суспільстві
Що відомо про "напад" дрона на російського губернатора?
За повідомленнями російських медіа, під час його візиту було зафіксовано інцидент із БпЛА, після чого посадовець, як стверджується, укрився в будівлі будинку культури.
У Росгвардії заявили, що їхній спецпідрозділ "успішно" знищив безпілотник у повітрі ще до того, як він зміг завдати удару. Водночас повідомляється, що постраждалих і руйнувань унаслідок інциденту немає.
Паралельно російська влада заявила про активність безпілотників і в інших регіонах. Зокрема, у Ленінградській області оголошували про небезпеку БпЛА, а системи ППО нібито знищили кілька дронів. Через це тимчасово призупиняла роботу аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі, де було скасовано частину рейсів, а літаки були змушені очікувати посадки в повітрі.
На Бєлгородщині, за словами губернатора, атаки безпілотників відбуваються майже щодня і охоплюють одразу кілька округів області. Зокрема, йдеться про десятки БпЛА, удари по Грайворонському, Шебекинському та Краснояружському округах, пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури, транспорту та ліній електропередач.
Також є поодинокі випадки поранення цивільних. Очільник регіону фактично скаржиться, що через такі інциденти владі доводиться постійно ліквідовувати наслідки та відновлювати критичну інфраструктуру в прикордонних районах.
Які проблеми виникають в росіян через війну?
Росія не може повною мірою скористатися зростанням цін на нафту та кризою на Близькому Сході. Попри подорожчання сировини, експорт скорочується, а доходи не компенсують втрат. За словами економіста В'ячеслава Ширяєва, російська економіка стикається зі зниженням надходжень та збитками великих компаній.
У Росії на тлі нових обмежень доступу до інтернету різко зріс інтерес до виїзду за кордон. Користувачі почали масово шукати відповідні варіанти після хвилі блокувань і перебоїв у мережі. За даними статистики, рівень пошукових запитів щодо еміграції наблизився до пікових значень, які фіксувалися під час мобілізації у 2022 році.
Російське командування почало масово забороняти військовим користуватися Telegram, водночас просуваючи державний контрольований застосунок Max як альтернативу. За даними аналітиків, такі обмеження запроваджуються нерівномірно в різних підрозділах і можуть додатково ускладнити комунікацію та управління військами на фронті.