Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков якобы попал под атаку беспилотника во время встречи с местными жителями в приграничном селе Смородино. Об этом пишет ТАСС.
Смотрите также Почувствовали угрозу, – обозреватель раскрыл, почему растет напряжение в Кремле и российском обществе
Что известно о "нападении" дрона на российского губернатора?
По сообщениям российских медиа, во время его визита был зафиксирован инцидент с БпЛА, после чего чиновник, как утверждается, укрылся в здании дома культуры.
В Росгвардии заявили, что их спецподразделение "успешно" уничтожило беспилотник в воздухе еще до того, как он смог нанести удар. В то же время сообщается, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
Параллельно российские власти заявили об активности беспилотников и в других регионах. В частности, в Ленинградской области объявляли об опасности БпЛА, а системы ПВО якобы уничтожили несколько дронов. Из-за этого временно приостанавливала работу аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, где была отменена часть рейсов, а самолеты были вынуждены ожидать посадки в воздухе.
На Белгородщине, по словам губернатора, атаки беспилотников происходят почти ежедневно и охватывают сразу несколько округов области. В частности, речь идет о десятках БпЛА, удары по Грайворонскому, Шебекинскому и Краснояружскому округам, повреждения жилых домов, объектов инфраструктуры, транспорта и линий электропередач.
Также есть единичные случаи ранения гражданских. Глава региона фактически жалуется, что из-за таких инцидентов власти приходится постоянно ликвидировать последствия и восстанавливать критическую инфраструктуру в приграничных районах.
Какие проблемы возникают у россиян из-за войны?
Россия не может в полной мере воспользоваться ростом цен на нефть и кризисом на Ближнем Востоке. Несмотря на подорожание сырья, экспорт сокращается, а доходы не компенсируют потерь. По словам экономиста Вячеслава Ширяева, российская экономика сталкивается со снижением поступлений и убытками крупных компаний.
В России на фоне новых ограничений доступа к интернету резко возрос интерес к выезду за границу. Пользователи начали массово искать подходящие варианты после волны блокировок и перебоев в сети. По данным статистики, уровень поисковых запросов по эмиграции приблизился к пиковым значениям, которые фиксировались во время мобилизации в 2022 году.
Российское командование начало массово запрещать военным пользоваться Telegram, одновременно продвигая государственное контролируемое приложение Max как альтернативу. По данным аналитиков, такие ограничения вводятся неравномерно в различных подразделениях и могут дополнительно усложнить коммуникацию и управление войсками на фронте.