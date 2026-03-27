Об этом пишет телеграм-канал Exilenova+ и губернатор Волгоградской области РФ Георгий Филимонов.

Что известно об атаке дронов на Россию?

Местные власти сообщили, что в результате атаки ударных БпЛА вспыхнула "промышленная зона" города Череповец Волгоградской области.

Продолжается атака беспилотников на промышленную зону города Череповец. Работает система ПВО. На месте падения обломков работают представители экстренных служб,

– добавил Филимонов.

Известно, что в Череповцах расположено крупнейшее в Европе предприятие АО "Апатит" (Череповецкий химический кластер группы "ФосАгро"), которое производит фосфорсодержащие удобрения, фосфорную и серную кислоту, а также входит в лидеры в России по объему выпуска NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры.

Его продукция поставляется на рынки Европы, Азии и Латинской Америки, кроме этого ее используют для изготовления боеприпасов, техники и другого вооружения российской армии.

Около 05:00 утра губернатор сообщил о 8 прилетах в результате дроновой атаки. В то же время, по его словам, местное "певео" сбило над промзоной Череповца еще десяток беспилотников.

Также власти пишут, что якобы повреждений критической инфраструктуры в округе не зафиксировано. Погибших и пострадавших тоже нет.

Масштабы поражения уточняются.

Россияне распространяют в сети видео и фото работы так называемого "певео" и моменты эффектных и точных прилетов. После попаданий в небе появляется яркое зарево от пожара.

К слову, этой же ночью дроны атаковали еще одно важное для российской экономики предприятие – сталелитейный завода "Северсталь". Там, предположительно, пылает одна из печей.

