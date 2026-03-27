Об этом сообщает росСМИ Astra.
Что известно об укрытиях в России?
РосСМИ, цитируя мэра Чебоксар Станислава Трофимова, сообщило, что в городе начали устанавливать защитные сооружения. В частности, там появились 11 укрытий в районе ТРЦ МТВ-центр.
Размещают их в российском городе с помощью компании "ВНИИР-Прогресс". Россияне уточнили, что мощности предприятия неоднократно становились целью беспилотников.
Россияне готовят к атакам / Фото из телеграмма мэра российских Чебоксар
В то же время пропагандисты напомнили, что в феврале 2026 года после очередной атаки дронов в городе отменили занятия в школах. Кроме того, местные власти требовали открыть подвалы для укрытия населения.
Недавние удары по России
Ночью 27 марта снова громко было в Ленинградской области России. В который раз за неделю там были атакованы нефтеналивные порты Усть-Луга и Приморск.
Под ударом дронов была и промышленность Волгоградской области. Пожар возник на крупнейшем в Европе химзаводе "Апатит".
Накануне Силы обороны ударили по Киришскому НПЗ в России. В результате этого горели установки первичной переработки нефти и несколько резервуаров.