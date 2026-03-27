Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что буквально недавно украинские спецслужбы провели интересную операцию, поставив российским оккупантам стельки со взрывными устройствами внутри.
Смотрите также Шпионаж под прикрытием Пушкина: как Кремль строит сеть агентов в мире – расследование
Какова ситуация в России?
По словам Свитана, вряд ли активность силовиков в Москве прямо связана с операцией со взрывными стельками. Скорее всего, там опасаются разнообразных диверсий и других нестандартных операций. Особенно в районе Кремля.
Если Украина сможет регулярно атаковать Москву, то это будет существенный удар по возможностям врага. Фактически в этом регионе сосредоточено около 30% от всего высокотехнологичного военного производства России.
Там есть по чему бить. Начиная от производств российской военной техники и заканчивая нефтеперерабатывающими заводами. Но основная цель – это Кремль,
– сказал Свитан.
Взрывы в России: последние новости
- В ночь на 26 марта Силы обороны Украины атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области. Известно, что там горели установки первичной переработки нефти и два резервуара. Этот НПЗ является одним из крупнейших в России. Там перерабатывают более 20 миллионов тонн нефти в год.
- Также 25 марта украинские беспилотники атаковали российский порт Усть-Луга в Ленинградской области. Там возник по-настоящему масштабный пожар.
- Кроме того, Силы обороны поразили патрульный боевой ледокол "Пурга". Это произошло также во время атаки дронов по Ленинградской области.