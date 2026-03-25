Об этом пишет "Милитарный" со ссылкой на собственные источники в одной из спецслужб.

Какую "гуманитраку" отправили украинские спецслужбы россиянам?

Украинские оперативники одной из спецслужб выстроили сеть поставок российским военным "гуманитарки", к которой были привлечены российские волонтерские инициативы и благотворительные фонды.

Первые отправки состоялись еще в начале марта – говорится о десятках тысяч единиц продукции.

Однако собеседник издания отметил, что схема украинских спецслужб частично "засветилась" из-за неосторожности одного из участников, которого использовали без полного понимания деталей операции. В результате российская ФСБ смогла выйти на одну из партий, которая направлялась из Польши через Белоруссию.

При перевозке в грузовике было обнаружено 502 стельки с подогревом. В каждом изделии содержались 1,5 грамма тротила – этого было достаточно, чтобы травмировать ноги оккупанта и потерять боеспособность.

По нашей информации, предыдущие партии стелек сделали свою работу. Эфэсбешники обнаружили эту партию только когда начали отматывать цепочку поставок. Конечно, что эти несколько сотен штук – это лишь часть наших "подарков",

– сообщил источник.



Заминированная стелька / Кадры из видео ФСБ

