Про це пише "Мілітарний" із посиланням на власні джерела у одній зі спецслужб.

Дивіться також Дрон знищив пускову установку "Циркон" та дві дорогі ракети: вибухове відео

Яку "гуманітраку" відправили українські спецслужби росіянам?

Українські оперативники однієї зі спецслужб вибудували мережу постачання російським військовим "гуманітарки", до якої було залучено російські волонтерські ініціативи та благодійні фонди.

Перші відправки відбулись ще на початку березня – мовиться про десятки тисяч одиниць продукції.

Однак співрозмовник видання зауважив, що схема українських спецслужб частково "засвітилась" через необережність одного з учасників, якого використовували без повного розуміння деталей операції. У результаті російська ФСБ змогла вийти на одну з партій, яка прямувала з Польщі через Білорусію.

Під час перевезення у вантажівці було виявлено 502 устілки з підігрівом. У кожному виробі містились 1,5 грама тротилу – цього було достатньо, аби травмувати ноги окупанта та втратити боєздатність.

За нашою інформацією, попередні партії стельок зробили свою роботу. Ефесбешники виявили цю партію тільки коли почали відмотувати ланцюжок поставок. Звісно, що ці кількасот штук – це лише частина наших "подарунків",

– повідомило джерело.



Замінована устілка / Кадри з відео ФСБ

Українські сили продовжують ламати плани ворога: що про це відомо?