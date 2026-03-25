Силам оборони вдалося ліквідувати ще 1220 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати Росії на 25 березня?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 290 960 (+1220) осіб;
  • танків – 11 806 (+6);
  • бойових броньованих машин – 24 274 (+3);
  • артилерійських систем – 38 746 (+51);
  • РСЗВ – 1 696 (+0);
  • засобів ППО – 1 336 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 196 351 (+2 459);
  • крилатих ракет – 4 481 (+23);
  • кораблів та катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 85 151 (+196);
  • спеціальної техніки – 4 098 (+0).

Втрати російської армії на 25 березня 2026 року
Втрати росіян на 25 березня / Інфографіка Генштабу

Що втрачають окупанти?

  • Минулої ночі в тилу противника та на тимчасово окупованих територіях під прицілом були важливі об'єкти. Атакували зенітний ракетний комплекс "Тор" і ЗРГК 2С6 "Тунгуска" у Курахівці Донецької області.

  • Раніше українські сили успішно атакували пункт управління російського дронового підрозділу "Рубікон" у селищі Мангуш. У селищі Ялта були уражені казарми та склади – там була велика кількістю загиблих.

  • До цього у районі Старопетриківки на окупованій частині Запорізької області атакували район зосередження ще одного зенітного ракетного комплексу – "Бук-М2" і пункт управління БпЛА неподалік Рівнопілля.