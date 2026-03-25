Силам обороны удалось ликвидировать еще 1220 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери России на 25 марта?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 290 960 (+1220) человек;
  • танков – 11 806 (+6);
  • боевых бронированных машин – 24 274 (+3);
  • артиллерийских систем – 38 746 (+51);
  • РСЗО – 1 696 (+0);
  • средств ПВО – 1 336 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 196 351 (+2 459);
  • крылатых ракет – 4 481 (+23);
  • кораблей и катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 85 151 (+196);
  • специальной техники – 4 098 (+0).

Потери российской армии на 25 марта 2026 года
Потери россиян на 25 марта / Инфографика Генштаба

Что теряют оккупанты?

  • Прошлой ночью в тылу противника и на временно оккупированных территориях под прицелом были важные объекты. Атаковали зенитный ракетный комплекс "Тор" и ЗРГК 2С6 "Тунгуска" в Кураховке Донецкой области.

  • Ранее украинские силы успешно атаковали пункт управления российского дронового подразделения "Рубикон" в поселке Мангуш. В поселке Ялта были поражены казармы и склады – там было большое количество погибших.

  • До этого в районе Старопетриковки на оккупированной части Запорожской области атаковали район сосредоточения еще одного зенитного ракетного комплекса – "Бук-М2" и пункт управления БпЛА неподалеку Ровнополья.