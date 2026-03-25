Силам обороны удалось ликвидировать еще 1220 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Какие потери России на 25 марта?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 290 960 (+1220) человек;
- танков – 11 806 (+6);
- боевых бронированных машин – 24 274 (+3);
- артиллерийских систем – 38 746 (+51);
- РСЗО – 1 696 (+0);
- средств ПВО – 1 336 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 196 351 (+2 459);
- крылатых ракет – 4 481 (+23);
- кораблей и катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 85 151 (+196);
- специальной техники – 4 098 (+0).
Потери россиян на 25 марта / Инфографика Генштаба
Что теряют оккупанты?
Прошлой ночью в тылу противника и на временно оккупированных территориях под прицелом были важные объекты. Атаковали зенитный ракетный комплекс "Тор" и ЗРГК 2С6 "Тунгуска" в Кураховке Донецкой области.
Ранее украинские силы успешно атаковали пункт управления российского дронового подразделения "Рубикон" в поселке Мангуш. В поселке Ялта были поражены казармы и склады – там было большое количество погибших.
До этого в районе Старопетриковки на оккупированной части Запорожской области атаковали район сосредоточения еще одного зенитного ракетного комплекса – "Бук-М2" и пункт управления БпЛА неподалеку Ровнополья.