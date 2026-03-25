Кадры пожара показали в Exilenova+.
Как пылает порт Усть-Луга после атаки?
Дроны Сил беспилотных систем ВСУ ударили по нефтяному порту Усть-Луга. На объекте в результате атаки вспыхнули масштабные пожары на резервуарах. По состоянию на вечер 25 марта они до сих пор горят.
Масштабные пожары в порту Усть-Луга в России / Фото из телеграмма Dnipro Osint
На видео и фото очевидцев в сети видно окутанную пожаром инфраструктуру крупнейшего производителя сжиженного газа в России "Новатэк". Над ним поднимается в небо густой дым.
По данным СБС ВСУ, экспорт нефти в порту Усть-Луга продолжался 2 дня после предыдущей атаки. Сейчас он снова прекратился из-за нового повреждения терминала.
Какие потери еще понесла Россия?
Кроме того, ночью 25 марта Силы обороны ударили по Выборгскому судостроительному заводу в Ленинградской области. Там в результате атаки был поврежден российский патрульный ледокол "Пурга".
До этого под прицелом был нефтяной терминал "Транснефть – порт Приморск" и НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим". На обоих объектах фиксировали пожары.
21 марта Украина атаковала НПЗ в Саратовской области России. По данным Генштаба ВСУ, там была повреждена установка вторичной переработки нефти и большой резервуар.