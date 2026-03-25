Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр".
Смотрите также ВСУ "выключили" Белгороду свет, воду и тепло: российские власти заявляют о ракетной атаке
Какова ситуация с экспортом нефти в порту Усть-Луга?
Экспорт нефти из порта Усть-Луга прекратился после атаки украинских дронов.
Ночью 23 марта Украина атаковала терминал "Транснефть – порт Приморск", а уже 25 марта и порт Усть-Луга. То есть порт работал с момента последнего удара 2 дня.
В среду был поражен НПЗ "НОВАТЭК-Усть-Луга".
"Мадьяр" продемонстрировал, что именно украинские дроны атаковали на карте и последствия.
Операцию проводили птицы СБС 1 ОЦ и 413 ОП "Рейд" во взаимодействии с другими составляющими СОУ.
Что известно о недавней атаке по портам Усть-Луга и Выборга?
В Ленинградской области дроны атаковали порты Усть-Луга и Выборга, на местах поражений вспыхнули пожары.
Горят нефтяные резервуары, а в Выборге – ледокол, вероятно "Дзержинский" и здание.