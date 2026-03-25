Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".

Яка ситуація з експортом нафти у порту Усть-Луга?

Експорт нафти з порту Усть-Луга припинився після атаки українських дронів.

Вночі 23 березня Україна атакувала термінал "Транснефть – порт Приморск", а вже 25 березня і порт Усть-Луга. Тобто порт працював з моменту останнього удару 2 дні.

У середу було уражено НПЗ "НОВАТЕК-Усть-Луга".

"Мадяр" продемонстрував, що саме українські дрони атакували на карті та наслідки.

Операцію проводили птахи СБС 1 ОЦ та 413 ОП "Рейд" у взаємодії з іншими складовими СОУ.

