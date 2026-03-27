Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що буквально нещодавно українські спецслужби провели цікаву операцію, постачавши російським окупантам устілки з вибуховими пристроями всередині.

Яка ситуація в Росії?

За словами Світана, навряд чи активність силовиків в Москві прямо пов'язана з операцією з вибуховими устілками. Найімовірніше, там побоюються різноманітних диверсій та інших нестандартних операцій. Особливо в районі Кремля.

Якщо Україна зможе регулярно атакувати Москву, то це буде суттєвий удар по можливостях ворога. Фактично в цьому регіоні зосереджено близько 30% від усього високотехнологічного військового виробництва Росії.

Там є по чому бити. Починаючи від виробництв російської військової техніки та закінчуючи нафтопереробними заводами. Але основна ціль – це Кремль,

– сказав Світан.

