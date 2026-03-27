Таку думку висловив у своєму блозі політолог і екснардеп Олександр Черненко.

Дивіться також Експорт нафти та газу Росії неможливий: експерти розібрали атаку ЗСУ на Ленінградську область

Експерт посилається на нещодавню оцінку Reuters, згідно з якою в Росії наразі призупинено близько 40% потужностей, задіяних в експорті нафти.

"Це результат системних ударів далекобійних дронів СБУ по критичній інфраструктурі – нафтотерміналах, резервуарних парках і вузлах відвантаження. Після того, як Хмара очолив Службу, далекобійні удари по Росії посилились та набули постійного і системного характеру", – наголосив політолог.

За його словами, Євген Хмара на новій посаді дуже швидко продемонстрував результати, які дійсно вражають.

Хмарні санкції" виявились найбільш потужними з усіх. Зупинити 40% нафтового експорту Росії – це рівень, який не снився ні США, ні Європейському Союзу. Схоже, для ворога тепер завжди буде "хмарна погода" та опади у вигляді дронів Служби,

– додав Черненко.

Експерт нагадав, що Служба безпеки України протягом цього тижня неодноразово завдала потужних ударів по об’єктах у Балтійському регіоні, зокрема по портах Приморськ і Усть-Луга. Він зауважив, що ці порти є ключовими експортними хабами для постачання російської нафти на західні ринки.

Такої інтенсивності Росія не витримує! Повторні удари не дають змоги швидко відновлювати пошкоджені потужності. Це створює мультиплікативний ефект: падіння валютних надходжень, зростання витрат на логістику та страхування, підвищення ризиків для іноземних покупців,

– зазначив політолог.

Що цьому передувало?

Раніше стало відомо, що 40% потужностей Росії, які були задіяні в експорті нафти, виведені з ладу.

Ця інформація з’явилася після того, як СБУ завдала ударів по Росії, уразивши ключові порти ворога у Балтійському регіоні.