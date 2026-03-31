В його матеріалі для The Telegraph сказано, що війна з Іраном тільки зміцнила Україну. На думку історика, Україна може стати несподіваним переможцем у війні Трампа з Іраном.

Як Україна виграла від війни в Ірані?

Кеддік-Адамс перелічує проблеми, з якими стикнулася Україна після початку війни США в Ірані. Це передусім зменшення постачань ППО і вигоди для Росії від зростання цін на нафту. А також загроза для сільського господарства.

Війна в Ірані порушить літній експорт Києва кукурудзи, пшениці, соняшникової олії та сої, 20 відсотків яких купують країни Перської затоки, а також імпорт добрив на основі аміаку, життєво важливих для росту цих культур. Усе це залежить від судноплавства, значна частина якого не може заходити до заблокованої Ормузької протоки або виходити з неї,

– ідеться в матеріалі.

Але Україна вправно навчилася воювати в умовах обмежених ресурсів. Вона дістає дронами не тільки фронтові цілі, але й російські НПЗ і заводи з виробництва зброї.

Кеддік-Адамс зачудовано називає це "найнапруженішою атмосферою тестування продуктів у світі". І вказує, що українці розробили власну повітряну доктрину – замість того, аби бути рабами наявної.

Він також навів слова генерала Крістофера Каволі, який визнав, що Сили оборони витрачають менше ракет до ЗРК Patriot, бо стріляють влучніше. Натомість американці "ставлять установку в автоматичний режим".

Україна створила дешеву зброю, яку тепер хочуть придбати країни Близького Сходу. Зеленський уже підписав низку угод.

Київ надзвичайно вправно розіграв слабкі карти, перетворивши екзистенційну кризу на свою користь. Тепер його досвід допомагає перерозподілити геополітичні сили, зміцнюючи відносини з країнами, які досі ставилися неоднозначно до екзистенційної боротьби України з Путіним,

– наголосив Пітер Кеддік-Адамс.

