В его материале для The Telegraph сказано, что война с Ираном только укрепила Украину. По мнению историка, Украина может стать неожиданным победителем в войне Трампа с Ираном.

Как Украина выиграла от войны в Иране?

Кеддик-Адамс перечисляет проблемы, с которыми столкнулась Украина после начала войны США в Иране. Это прежде всего уменьшение поставок ПВО и выгоды для России от роста цен на нефть. А также угроза для сельского хозяйства.

Война в Иране нарушит летний экспорт Киева кукурузы, пшеницы, подсолнечного масла и сои, 20 процентов которых покупают страны Персидского залива, а также импорт удобрений на основе аммиака, жизненно важных для роста этих культур. Все это зависит от судоходства, значительная часть которого не может заходить в заблокированный Ормузский пролив или выходить из него,

– говорится в материале.

Но Украина научилась умело воевать в условиях ограниченных ресурсов. Она достает дронами не только фронтовые цели, но и российские НПЗ и заводы по производству оружия.

Кеддик-Адамс удивленно называет это "самой напряженной атмосферой тестирования продуктов в мире". И указывает, что украинцы разработали собственную воздушную доктрину – вместо того, чтобы быть рабами имеющейся.

Он также привел слова генерала Кристофера Каволи, который признал, что Силы обороны тратят меньше ракет к ЗРК Patriot, потому что стреляют точнее. Зато американцы "ставят установку в автоматический режим".

Украина создала дешевое оружие, которое теперь хотят приобрести страны Ближнего Востока. Зеленский уже подписал ряд соглашений.

Киев чрезвычайно ловко разыграл слабые карты, превратив экзистенциальный кризис в свою пользу. Теперь его опыт помогает перераспределить геополитические силы, укрепляя отношения со странами, которые до сих пор относились неоднозначно к экзистенциальной борьбе Украины с Путиным,

– подчеркнул Питер Кеддик-Адамс.

