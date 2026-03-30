Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, передает NBC News.

Что в Иране говорят об участии Украины в противостоянии на Ближнем Востоке?

В своем письме Иранни заявил, что направление украинских специалистов в регион он расценивает как фактическое участие в военных действиях против Ирана. По его мнению, таким образом Украина берет на себя международную ответственность за содействие противоправным действиям.

Дипломат подчеркнул, что речь идет о предоставлении технической и оперативной поддержки, которая прямо способствует применению силы и, как он утверждает, нарушает суверенитет и территориальную целостность Ирана.

Также он добавил, что умышленные удары по гражданской промышленной инфраструктуре в целях экономического давления или коллективного наказания могут расцениваться как серьезные нарушения международного гуманитарного права, включая военные преступления.

Как это прокомментировали в Украине?

На обвинения Тегерану резко отреагировали в украинском МИД. Спикер ведомства Георгий Тихий подчеркнул, что с 2022 года Украина подверглась почти 60 тысячам атак иранскими дронами, которые передавались России.

В то же время, ни один украинский беспилотник никогда не бил по территории Ирана.

Как понять, лжет ли представитель иранского режима? Если губы двигаются, значит, лжет… Этого лгуна уже давно не должно быть, как и его режима,

– высказался Тихий.

