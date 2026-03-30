Американский репортер CBS News Эйдан Стретч рассказал 24 Каналу, что Украина является союзником Соединенных Штатов. Наше государство в очередной раз это доказало, оказав помощь США и другим странам на Ближнем Востоке.

Украина помогла Соединенным Штатам

По словам журналиста, уже была информация от СМИ, что Россия предоставляла и продолжает предоставляли разведывательные данные для Ирана. Также, по некоторым данным, они еще и передали свои беспилотники для ударов по странам Ближнего Востока и американских военных объектах.

Зато Украина поддержала Соединенные Штаты. Киев сразу предоставил экспертов по дронов и других важных технологий, которые помогают США защищать различные объекты.

По разным опросам, более 70% американцев считают Россию агрессором, а Украину – союзником США, который защищает себя. Понятно, что там четко видят: Россия – враг, который помогает Ирану, а Украина – надежный союзник,

– сказал журналист.

Обратите внимание! По данным СМИ, США рассматривают возможность провести наземную операцию в Иране. В частности речь идет об острове Харк, через который проходит значительная часть иранского нефтяного экспорта.

По словам журналиста, в Соединенных Штатах достаточно низкая поддержка войны в Иране. Многие люди голосовали за Трампа из-за его обещания прекратить войну, а не продолжать ее.

