Соответствующее заявление в интервью для N12 сделал Владимир Зеленский.
На чьей стороне израильский премьер?
Во время разговора с журналистом украинского лидера спросили, не кажется ли ему, что Нетаньяху скорее находится на стороне Владимира Путина.
По словам Зеленского, Нетаньяху постоянно "пытается найти баланс между Россией и Украиной, даже когда очевидно, что Россия помогает Ирану".
При этом украинский президент убежден, что Беньямин Нетаньяху должен сам принимать решения в соответствии со своей позицией. Глава государства добавил, что не контактировал с Нетаньяху или израильским президентом.
Последний разговор между Беньямином Нетаньяху и Владимиром Зеленским прошел еще в январе 2025 года. Когда началась война против Ирана, израильский премьер сделал запрос на встречу с президентом Украины, тот согласился, однако Нетаньяху так и не позвонил.
На мой взгляд, все зависит от Израиля. Когда вам нужна помощь, вы должны быть открыты и объяснить, в чем проблема. Иначе помочь невозможно. Это как пойти к врачу, не объяснив, что у вас болит,
– высказался Зеленский.
Он также пытался убедить в том, что Украина может помочь и предоставить "то, что нужно Израилю". В то же время Киев уже проинформировал лидеров Ближнего Востока о сотрудничестве России с Ираном и передал соответствующие разведданные.
К тому же Владимир Зеленский подчеркнул, что Кремль заинтересован в продолжении войны на Ближнем Востоке, ведь это приносит ему стратегические преимущества.
Говорится о росте экономики России из-за ослабления санкций и уменьшения военной помощи Украине из-за переориентации на проблемы Ближнего Востока.
Что известно о турне Зеленского на Ближний Восток?
В течение последних дней Владимир Зеленский совершил серию визитов в страны Ближнего Востока. 29 марта Владимир Зеленский провел переговоры с королем Абдаллой II относительно потенциального сотрудничества в сфере безопасности.
Ранее он посетил Катар, где было заключено 10-летнее межправительственное соглашение об оборонном партнерстве. Также президент побывал в ОАЭ и Саудовской Аравии.
В то же время Израиль так и не стал очередным пунктом назначения президента Украины. Зеленский отметил, что с израильской стороной не происходило никакой коммуникации – ни телефонных разговоров, ни контактов на уровне экспертов.