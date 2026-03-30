Как рассказала ведущая 24 Канала Дарья Трунова, соглашение по безопасности готовили не один год. В конце концов 30 марта его подписали, а временный премьер-министр Болгарии Андрей Гюров прибыл в Киев.

Читайте также Битва за Болгарию и российский реванш: появится ли еще один Орбан в Европе и чего ждать Украине

Какие детали соглашения с Болгарией?

По словам Труновой, Болгария инвестирует средства в совместное производство оружия. В том числе и на дроны. Также они присоединятся к программе PURL по закупке оружия для Украины, в рамках которой наше государство получает и ракеты к ЗРК Patriot.

Кроме этого, Украина и Болгария договорились об энергетическом коридоре, по которому наше государство сможет получать газ. Это особенно важно на фоне различных блокировок, которые осуществляет Венгрия и Словакия.

Этот коридор технически будет обустроен, надеюсь, до конца года. Украина сможет получать примерно 10 миллиардов кубометров газа в год. Для нас это также энергетические гарантии безопасности. Я благодарен за это,

– отметил Зеленский.

Обратите внимание! С 1 января 2026 года Болгария стала частью еврозоны. Там начали постепенно переходить с болгарского льва на евро.

Болгария поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО

Временный премьер-министр Андрей Гюров отметил, что Болгария является стабильным и предсказуемым партнером для Украины. Они поддерживают Украину на ее пути в ЕС и НАТО. Также обе страны будут усиливать сотрудничество в разминировании Черного моря.

Нам очень нравится большой опыт, который Украина накопила в защите критической инфраструктуры. Также мы считаем, что Украина – ключевой фактор для безопасности не только в регионе Черного моря, но и всего восточного фланга НАТО. Мы определили много сфер сотрудничества в обороне, в энергетическом секторе,

– отметил Гюров.

