Как рассказала ведущая 24 Канала Дарья Трунова, соглашение по безопасности готовили не один год. В конце концов 30 марта его подписали, а временный премьер-министр Болгарии Андрей Гюров прибыл в Киев.
Какие детали соглашения с Болгарией?
По словам Труновой, Болгария инвестирует средства в совместное производство оружия. В том числе и на дроны. Также они присоединятся к программе PURL по закупке оружия для Украины, в рамках которой наше государство получает и ракеты к ЗРК Patriot.
Кроме этого, Украина и Болгария договорились об энергетическом коридоре, по которому наше государство сможет получать газ. Это особенно важно на фоне различных блокировок, которые осуществляет Венгрия и Словакия.
Этот коридор технически будет обустроен, надеюсь, до конца года. Украина сможет получать примерно 10 миллиардов кубометров газа в год. Для нас это также энергетические гарантии безопасности. Я благодарен за это,
– отметил Зеленский.
Обратите внимание! С 1 января 2026 года Болгария стала частью еврозоны. Там начали постепенно переходить с болгарского льва на евро.
Болгария поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО
Временный премьер-министр Андрей Гюров отметил, что Болгария является стабильным и предсказуемым партнером для Украины. Они поддерживают Украину на ее пути в ЕС и НАТО. Также обе страны будут усиливать сотрудничество в разминировании Черного моря.
Нам очень нравится большой опыт, который Украина накопила в защите критической инфраструктуры. Также мы считаем, что Украина – ключевой фактор для безопасности не только в регионе Черного моря, но и всего восточного фланга НАТО. Мы определили много сфер сотрудничества в обороне, в энергетическом секторе,
– отметил Гюров.
Соглашение между Украиной и Болгарией: что известно
- Временный премьер-министр Болгарии Андрей Гюров 30 марта прибыл с визитом в Киев. В конце концов стало известно, что Украина и Болгария подписали соглашение по безопасности на 10 лет.
- Также украинское и болгарское правительства начали налаживать между собой сотрудничество. 30 марта состоялись первые совместные консультации. В частности говорили о поставках дизеля и увеличение поставок газа. Также удалось договориться о расширении железнодорожного сообщения между странами.