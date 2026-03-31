Герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала объяснил, почему это играет на руку Владимиру Путину. В то же время он отметил, что Украина уже бьет именно по тому ресурсу, который наполняет российский военный бюджет.

Смотрите также Украина может выйти победительницей из войны в Иране, – The Telegraph

Как рост цен на нефть работает на Россию?

Война для России держится не только на количестве людей, которых она бросает на фронт, но и на способности непрерывно оплачивать эту агрессию. Речь идет о мобилизации, обучение, обеспечение войска, производство ракет, управляемых авиабомб, реактивного вооружения, ремонт самолетов и поддержку всего военно-промышленного цикла. Именно поэтому для Кремля критически важно, чтобы бюджет постоянно наполнялся большими нефтяными доходами.

Это страна-бензоколонка, и нефть является основным ресурсом, который наполняет их кровавый бюджет,

– подчеркнул Федоренко.

События вокруг Ирана, по этой логике, дали Москве дополнительный шанс заработать именно в тот момент, когда внутри России уже накопились серьезные экономические проблемы. Публично там и дальше говорят о "величии", но в регионах ситуация другая: не хватает работы, падает уровень жизни, а быстро вытянуть экономику из такого состояния Кремль не может. Поэтому скачок цен на нефть Путин воспринимает как возможность одновременно пригасить внутренний кризис и дальше заливать деньгами войну против Украины.

После событий, которые произошли в Иране, Путин потер свои маленькие ручки и решил, что сейчас будет за что нормально воевать,

– сказал командир "Ахиллеса".

Расчет Москвы в этой ситуации прост: больше нефтяных денег означает больше ресурса и для фронта, и для производства оружия, и для продолжения давления на Украину. Именно поэтому обострение на Ближнем Востоке Кремль воспринимает не как чужой кризис, а как событие, из которого можно выжать прямую выгоду для своей войны.

Украина бьет по нефти, которая кормит российскую войну

Украина системно работает по тому звену, которое дает России деньги на продолжение агрессии. Речь идет не только о добыче, а о всей цепи: нефть надо поднять, довезти, переработать, отправить на экспорт и получить с этого валюту для бюджета. Когда украинские беспилотники и крылатые ракеты бьют по этим возможностям, Кремль теряет не абстрактный ресурс, а конкретные деньги на ракеты, бомбы и войну.

Именно поэтому украинские беспилотники и украинские крылатые ракеты системно отрабатывают возможности России к добыче нефти, транспортировки и продажи в другие страны,

– подчеркнул Федоренко.

Важно и то, что эти удары Украина наносит собственными средствами дальнего поражения. Это позволяет самостоятельно выбирать цели и бить именно по тем объектам, которые подпитывают российскую военную машину. Все заметнее становится и слабость российской защиты, потому что скрыть регулярные попадания по таким целям уже все труднее.

Сложно скрыть то, что российская ПВО объективно дырявая, и мы можем достигать своих целей,

– сказал командир "Ахиллеса".

Это уже не единичные эпизоды, а системная работа, которая бьет по финансовым возможностям России. Чем больше таких ударов, тем труднее Москве поддерживать и собственную экономическую устойчивость, и темп войны против Украины.

К слову: В Усть-Луге после украинских атак пожары не утихают. После удара 29 марта спутниковые снимки снова фиксируют новые очаги возгорания. Российские власти заявляют о локализации огня, но новые данные свидетельствуют, что ситуация на объекте остается сложной. Сам порт является одним из ключевых центров российского экспорта энергоносителей на Балтийском море.

Следствие этого, по его словам, в России уже не удается скрыть даже за пропагандой. Проблемы с противовоздушной обороной становятся все заметнее, а украинские удары получают цели в глубине территории.

Россия покупает войну деньгами для собственных регионов

Нефть для Кремля важна не только как источник денег на ракеты и технику, но и как способ удерживать сам механизм войны внутри России. Во многих регионах люди идут на фронт не из-за идеологии, а из-за бедности, безработицы и отсутствия другого способа прокормить семью. Именно поэтому дополнительные нефтяные доходы Москва пытается превращать не только на оружие, но и на выплаты, которыми покупает новых солдат и молчание семей.

Мы вам так называемые подъемные, вы нам своих братьев, мужей, сыновей на войну против Украины. В случае, если он погиб, мы вам деньги, вы молчание,

– подчеркнул Федоренко.

Россия фактически держит войну на денежном подкупе бедных территорий. Когда в регионах нет нормальной работы и люди не могут обеспечить семьи, служба в армии или выплата за гибель становится для части населения единственным способом решить бытовые проблемы. Для Кремля так важно, чтобы нефтяной поток не останавливался: без этих денег начинает шататься и военная машина, и внутренняя социальная конструкция, на которой она держится.

Обезбожила Россия, обезбожили регионы. Заработки идут на такой общественно-понятийный договор – воевать против Украины, убивать украинцев. Потому что таким образом они решают свои бытовые вопросы,

– сказал командир "Ахиллеса".

Удары по нефтяным возможностям России бьют сразу в несколько точек. Они уменьшают ресурс на производство оружия, усложняют финансирование войны и одновременно подрывают схему, через которую Кремль покупает готовность дальше бросать людей в наступления против Украины.

Что известно о последних ударах по российской нефтегазовой инфраструктуре?