Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, добавив, что если бы удалось добить порт "Находка", "Новороссийск" и "Мурманск", тогда будет остановлено 70 – 80% экспорта российской нефти.

Куда нацелиться, чтобы остановить экспорт российской нефти?

Военный эксперт убежден, что Украина имеет возможности полностью остановить экспорт нефти России. Сегодня Силам беспилотных систем есть над чем работать.

По словам Свитана, надо добраться до "Мурманска", а главное – остановить работу портов "Усть-Луга", "Новороссийск", "Приморск", тогда удастся нивелировать поступления в Россию нефтедолларов, которое происходит на фоне войны в Иране. Ведь из-за этого цены на нефть существенно выросли.

Надо остановить весь экспорт. Еще остаются трубы. В частности трубопровод "Дружба", которым перекачивается нефть. Поэтому "Унечу" (нефтеперекачивающая станция – 24 Канал) стоит однозначно выбить,

– озвучил Свитан.

Полковник запаса ВСУ прогнозирует, что в ближайшее время будет расширена география ударов с целью полной остановки возможности России экспортировать свою нефть и пополнять таким образом свой бюджет. Свитан объяснил, что гнаться за танкерами в морях, которые перевозят энергоресурсы – труднее, поэтому надо сосредотачиваться на атаках портов, их меньше, чем судов, до 10. К части из них украинские средства поражения уже достают.

Какое оружие нужно, чтобы надолго выбить работу НПЗ и портов?

Поковник запаса ВСУ объяснил, что для того, чтобы прекратить работу НПЗ и портов на месяц или несколько, одних дронов недостаточно, потому что у них маленькая боевая часть. А если использовать БпЛА и 250-килограммовые авиабомбы (более 10 на одну цель), то это вполне возможно. Тогда полгода указанные объекты не смогут функционировать.

"Они будут пытаться отремонтировать, но правильный подход к уничтожению и самих терминалов, и станций перекачки и хранения, например, емкостей с горючим, не позволят быстро восстановиться", – объяснил Свитан.

Подытоживая, военный эксперт выразил убеждение, что в СОУ есть опытные эксперты, которые понимают, что и как надо атаковать на территории России в нефтегазовой отрасли. Он подчеркнул, что спутниковые кадры последствий от предыдущих атак четко демонстрируют точность поражений.

Ранее удары были ради галочки, чтобы горело и дымило, чтобы можно было в инфопространство забросить яркие видео, а сейчас реально видно поражение конкретно тех целей, которые останавливают технологический цикл ряда предприятий,

– подчеркнул Свитан.

Заметьте! Под атакой СОУ оказался российский боевой ледокол "Пурга". Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил, что это ослабило потенциал страны-агрессора в Балтийском море. Он уточнил, что ледоколы пробудируют маршруты для танкеров российского теневого флота, проводят разведку. Кроме того, такой корабль является потенциальным носителем "Калибров".

