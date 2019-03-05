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      Біографія Олександра Соловйова: що відомо про кандидата у президенти України

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      Хто такий Олександр Соловйов - біографія кандидата у президенти України
      Біографія Олександра Соловйова: що відомо про кандидата у президенти України / Фото з відкритих джерел

      Олександр Соловйов – офіційно зареєстрований кандидат у президенти України. На вибори екс-правоохоронця висунула політична партія "Розумна сила", яку очолює політик. 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата в президенти.

      Біографія Олександра Соловйова

      Народився Олександр Соловйов 13 липня 1973 року у Красноармійську (сьогодні Покровськ) Донецької області.

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      Освіта – Селидівський гірничий технікум (спеціальність "Шахтобудівник"), служив у армії, навчався в Національній Академії МВС України, а також закінчив Донецький державний університет управління (спеціальність "Менеджмент організації").

      Соловйов став кандидатом наук, захистивши дисертацію на тему "Удосконалення механізмів державного регулювання інноваційних процесів в Україні та регіонах".

      Кар’єру почав на посаді оперуповноваженого відділу по боротьбі з економічними злочинами у Красноармійському райвідділі Управління МВС України в Донецькій області. Після цього став оперуповноваженим цього відділу у міському відділі.

      З 2000 по 2010 рік Соловйов служив у податковій міліції. Три роки працював заступником начальника головного відділення податкової в Красноармійську. Після цього отримав посаду начальника оперативного управління.

      У 2010 році став заступником начальника Департаменту фінансової та економічної безпеки - начальником Відділу документування та реалізації оперативних матеріалів МВС України.

      Був також начальником управління по боротьбі з незаконним зазіханням на фінансові ресурси та майнові права власників 4 департаменті Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю МВС України. Продовжив цю роботу в департаменті кримінальної поліції МВС України, в якому пропрацював до січня 2012 року.

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      Олександр Соловйов Розумна сила
      Соловйов з однопартійцем з "Розумної сили"

      Соловйов працював і на посаді заступника начальника управління оперативних розробок - начальника відділу протидій організованим формам злочинності у сфері економіки Держслужби по боротьбі з економічними злочинами МВС України.

      У 2015 році став заступником начальника управління - начальником відділу Департаменту захисту економіки Нацполіції України. Того ж року звільнився зі служби у званні полковника міліції.

      Політична кар’єра Соловйова

      У політику він прийшов у 2016 році. Тоді заснував політичну партію "Розумна сила". Політсила складається здебільшого з колишніх міліціонерів та прокурорів-вихідців з Донбасу. Партію звинувачували у зв’язках з посадовцями-втікачами з команди екс-президента Віктора Януковича.

      За однією з версій журналістів, за "Розумною силою" стоїть колишній глава Нацбанку Сергій Арбузов, а за іншою – екс-генпрокурор Віктор Пшонка або екс-голова МВС України Віталій Захарченко. У партії такі чутки відкидають. Проте відмовляються відповідати на питання про джерела фінансування.

      Соловйов і його заступник Олександр Савченко відвідують Москву. Їх не раз бачили біля οфісу Захарченко у російській столиці, а також разом з людьми з його найближчого оточення.

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      Гроші та майно Соловйова

      У своїй декларації за 2017 рік кандидат у президенти вказав, що заробив 225 тисяч гривень. Ще 172 тисячі гривень Соловйов зберігає в банку.

      Дружина політика Аліна заробила за рік підприємницької діяльності 730 тисяч гривень. У банку жінка зберігає 28 тисяч гривень і 32 тисячі євро.

      Сім'я Соловйових володіє заміським будинком і земельною ділянкою в Донецькій області. А в Києві сім’я живе у власній квартирі.

      Окрім того, дружина Соловйова є власницею нежитлового приміщення в окупованому Криму, двох паркомісць та громадської лазні. Володіє жінка і автомобілем Audi Q7 (2013 року випуску). У самого кандидата у президенти автомобіля станом на 2017 рік не було.

      Політична програма Соловйова

      Політик обіцяє протягом першого тижня після інавгурації ініціювати припинення вогню на Донбасі. Планує водночас почати переговорний процес із представниками Євросоюзу, США та Росії для забезпечення відновлення територіальної цілісності України та встановлення миру.

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      За перший тиждень президентства Соловйов обіцяє запустити процедуру прийняття державної доктрини військово-політичного нейтралітету. А протягом перших 100 днів політик обіцяє ревізувати вимоги МВФ, запобігти втручанню посольств і представництв зарубіжних фондів у внутрішні справи України, підготувати закони про місцеві референдуми, "культурну децентралізацію", посилення кримінального покарання за дискримінацію за мовною, культурною, релігійною ознаками.

      У перші 100 днів президентства Соловйов планує розформувати радикальні угруповання, порушити кримінальні справи і арештувати "головних казнокрадів". Політик також хоче підготувати законопроект щодо скасування "бездумних реформ" освіти і медицини та незаконної люстрації, а також повернути в силові органи "професійні і досвідчені кадри" тощо.

      Коли і як відбудуться вибори президента України? Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів у президенти. Але остаточний перелік кандидатів стане відомий 8 березня. Поки що відомо, що з виборів уже знявся Андрій Садовий. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього голову держави: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Публікації Статті Кандидати в президенти
      Джерело: 24 канал
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