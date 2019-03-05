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      Биография Александра Соловьева: что известно о кандидате в президенты Украины

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      Кто такой Александр Соловьев - биография кандидата в президенты Украины
      Биография Александра Соловьева: что известно о кандидате в президенты Украины / Фото из открытых источников

      Александр Соловьев - официально зарегистрированный кандидат в президенты Украины. На выборы экс-правохранителя выдвинула политическая партия "Умная сила", которую возглавляет политик. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

      Биография Александра Соловьева

      Родился Александр Соловьев 13 июля 1973 года в Красноармейске (сегодня Покровск) Донецкой области.

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      Образование – Селидовский горный техникум (специальность "шахтостроитель"), служил в армии, учился в Национальной Академии МВД Украины, а также окончил Донецкий государственный университет управления (специальность "Менеджмент организации").

      Соловьев стал кандидатом наук, защитив диссертацию на тему "Совершенствование механизмов государственного регулирования инновационных процессов в Украине и регионах".

      Карьеру начал в должности оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Красноармейском райотделе Управления МВД Украины в Донецкой области. После этого стал оперуполномоченным этого отдела в городском отделе.

      С 2000 по 2010 год Соловьев служил в налоговой милиции. Три года работал заместителем начальника главного отделения налоговой в Красноармейске. После этого получил должность начальника оперативного управления.

      В 2010 году стал заместителем начальника Департамента финансовой и экономической безопасности - начальником Отдела документирования и реализации оперативных материалов МВД Украины.

      Был также начальником управления по борьбе с незаконным посягательством на финансовые ресурсы и имущественные права собственников 4 департаменте Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины. Продолжил эту работу в департаменте криминальной полиции МВД Украины, в котором проработал до января 2012 года.

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      Олександр Соловйов Розумна сила
      Соловьев с однопартийцем из " Разумная сила силы"

      Соловьев работал на должности заместителя начальника управления оперативных разработок - начальника отдела противодействия организованным формам преступности в сфере экономики Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями МВД Украины.

      В 2015 году стал заместителем начальника управления - начальником отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Украины. В том же году уволился со службы в звании полковника милиции.

      Политическая карьера Соловьева

      В политику он пришел в 2016 году. Тогда основал политическую партию "Разумная сила". Политсила состоит в основном из бывших милиционеров и прокуроров-выходцев с Донбасса. Партию обвиняли в связях с чиновниками-беглецами из команды экс-президента Виктора Януковича.

      По одной из версий журналистов, за "Разумной силой" стоит бывший глава Нацбанка Сергей Арбузов, а по другой – экс-генпрокурор Виктор Пшонка, экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко. В партии такие слухи отвергают. Однако отказываются отвечать на вопросы об источниках финансирования.

      Соловьев и его заместитель Александр Савченко посещают Москву. Их не раз видели возле офиса Захарченко в российской столице, а также вместе с людьми из его ближайшего окружения.

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      Деньги и имущество Соловьева

      В своей декларации за 2017 год кандидат в президенты указал, что заработал 225 тысяч гривен. Еще 172 тысячи гривен Соловьев хранит в банке.

      Жена политика Алина заработала за год предпринимательской деятельности 730 тысяч гривен. В банке женщина хранит 28 тысяч гривен и 32 тысячи евро.

      Семья Соловьевых владеет загородным домом и земельным участком в Донецкой области. А в Киеве семья живет в собственной квартире.

      Кроме того, жена Соловьева является собственницей нежилого помещения в оккупированном Крыму, двух паркомест и общественной бани. Владеет женщина и автомобилем Audi Q7 (2013 года выпуска). У самого кандидата в президенты автомобиля по состоянию на 2017 год не было.

      Политическая программа Соловьева

      Политик обещает в течение первой недели после инаугурации инициировать прекращение огня на Донбассе. Планирует одновременно начать переговорный процесс с представителями Евросоюза, США и России для обеспечения восстановления территориальной целостности Украины и установления мира.

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      За первую неделю президентства Соловьев обещает запустить процедуру принятия государственной доктрины военно-политического нейтралитета. А в течение первых 100 дней политик обещает ревизовать требования МВФ, предотвратить вмешательство посольств и представительств зарубежных фондов во внутренние дела Украины, подготовить законы о местных референдумах, "культурную децентрализацию", ужесточение уголовного наказания за дискриминацию по языковому, культурному, религиозному признакам.

      В первые 100 дней президентства Соловьев планирует расформировать радикальные группировки, возбудить уголовные дела и арестовать "главных казнокрадов". Политик также хочет подготовить законопроект об отмене "бездумных реформ" образования и медицины и незаконной люстрации, а также вернуть в силовые органы "профессиональные и опытные кадры" и тому подобное.

      Когда и как состоятся выборы президента Украины?
      Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидатов в президенты. Но окончательный список кандидатов станет известен 8 марта. Пока что известно, что с выборов уже снялся Андрей Садовый. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего главу государства: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины Публикации Статьи Кандидаты в президенти
      Источник: 24 канал
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