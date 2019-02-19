Хто такий Юрій Дерев'янко: що відомо про кандидата у президенти

Кандидат від партії "Воля". Центрвиборчком зареєстрував його одним із 44 претендентів на пост глави держави. 24 канал пропонує вам ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

Біографія Юрія Дерев'янка

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Юрій Богданович Дерев'янко народився 7 травня 1973 року в місті Надвірна, що на Івано-Франківщині. Батько Юрія працював інженером, а мати – вчителькою.

Освіта

У 1991 році з другого разу вступив до Київського економічного університету. У 1996 році закінчив його за спеціальністю "Облік та аудит". Паралельно з навчанням, Дерев'янко працював. Його перше місце роботи в Києві – нічний охоронець офісного приміщення.

Сім'я

Одружений на Анастасії Звєрєвій. Подружжя виховує двох синів та доньку.

Підприємницька діяльність

Ще під час навчання в університеті починає займатися підприємництвом. Під кінець курсу вже мав декілька підприємств у сфері фармацевтики, поліграфії, торгівлі металом, мультиплікації та нерухомості.

Серед компаній, які він заснував з однокурсниками, – постачальник лікарських засобів "Фарматек" та мультиплікаційна студія "Борисфен-Лютес". У 2006 році Дерев'янко продав свої частки в компаніях. 13 листопада 2017 року був викликаний до Генеральної прокуратури України у справі щодо несплати податків. Генпрокуратура запропонувала йому сплатити близько 62 млн грн податків в обмін на зняття звинувачення.

Політична діяльність

У 2006 році невдало балотується до Верховної Ради від "Партії промисловців та підприємців України", яка входила у блок "Наша Україна". У 2010 році був обраний депутатом Івано-Франківської обласної ради як мажоритарний кандидат від партії "Фронт змін". За час роботи в раді підготував та подав понад тисячу депутатських звернень. Однак вже у 2012 році його виключають з партії через непідтримку об'єднання з "Батьківщиною". Сам Дерев'янко заявив, що причина у його конфлікті з керівництвом через "недотримання принципів партії".

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У 2012 році він вдруге бере участь у парламентських виборах. Був обраний у Верховну Раду від мажоритарного округу №87 як безпартійний самовисуванець.

Під час роботи у Верховній Раді VII скликання Юрій Дерев'янко став автором і співавтором 76 законопроектів, 9 з яких були прийняті, у тому числі законопроекти про амністію учасників Євромайдану та очищення влади. Після Революції Гідності створює партію "Воля".

На позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014 року, партія "Воля", одним із лідерів якої був Юрій Дерев'янко, прийняла рішення взяти участь у виборах разом із політичною силою Андрія Садового "Об'єднання "Самопоміч". Однак згодом між політичними силами відбувся розкол. Партія "Воля" ухвалила рішення створити власне міжфракційне об'єднання або депутатську групу. Конфлікт відбувався і всередині самої "Волі" – всі її кандидати, обрані за списком "Самопомочі" залишилися в рядах партії Андрія Садового, а Дерев'янко залишився єдиним депутатом від "Волі" у парламенті.

З листопада 2014 року – народний депутат України. Не входить до складу будь-якої фракції. Голова підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування.

19 квітня 2017 року "Воля" об'єдналася з політичною силою Михеїла Саакашвілі "Рух нових сил". Вже у 2018 році Юрій Дерев'янко заявив про вихід із політичного партнерства з Саакашвілі.

27 січня 2019 року на XVIІ позачерговому з'їзді партії "Воля" Юрія Дерев'янка було висунуто в кандидати в Президенти України.

Декларація кандидата у президенти

За 2017 рік Юрія Дерев'янко зареєстрував 493 тисячі 646 гривень доходу.

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Серед активів – 198 тисяч 724 гривень, 2 859 073 мільйонів доларів, 1 358 365 мільйона євро та ще 10 560 000 мільйонів доларів – "позика фізичній особі". Гроші він зберігає на банківських рахунках та готівкою.

Кандидат у президенти зареєстрував декілька земельних ділянок, житловий будинок у Київській області (637,90 метрів квадратних), декілька квартир у Києві, дачний будинок та декілька машиномісць. Щодо автомобілів, то кандидат у президенти України зареєстрував TOYOTA LAND CRUISER 200 (756 тисяч 036 гривень), MERCEDES BENZ S 500 4 MATIC (634 тисяч 200 гривень) та Land Rover Range Rover.

Юрій Дерев'янко задекларував, зокрема, і видатки, які перевищують 50 прожиткових мінімумів. 309 тисяч 888 гривень – благодійна допомога для учасників АТО, навчальним закладам, закладам охорони здоров'я; 518 тисяч 000 гривень – внески в благодійний фонд; 55 тисяч 000 гривень – внесення коштів на рахунок Політичної партії Рух нових сил Михайла Саакашвілі; 395 тисяч 180 гривень – утримання приймалень народного депутата.

Як відбуватимуться вибори президента України?Центральна виборча комісія зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.