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      Кто такой Юрий Деревянко: что известно о кандидате в президенты

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      Юрий Деревянко: биография кандидата в президенты Украины 2019
      Кто такой Юрий Деревянко: что известно о кандидате в президенты / Фото из открытых источников

      Кандидат от партии "Воля". Центризбирком зарегистрировал его одним из 44 претендентов на пост главы государства. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

      Биография Юрия Деревянко

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      Юрий Богданович Деревянко родился 7 мая 1973 года в городе Надворная, что на Ивано-Франковщине. Отец Юрия работал инженером, а мать – учительницей.

      Образование

      В 1991 году со второго раза поступил в киевский экономический университет. В 1996 году окончил его по специальности "Учет и аудит". Параллельно с учебой Деревянко работал. Его первое место работы в Киеве – ночной охранник офисного помещения.

      Семья

      Женат на Анастасии Зверевой. Супруги воспитывают двух сыновей и дочку.

      Предпринимательская деятельность

      Еще во время учебы в университете начинает заниматься предпринимательством. Под конец курса уже имел несколько предприятий в сфере фармацевтики, полиграфии, торговли металлом, мультипликации и недвижимости.

      Среди компаний, которые он основал с однокурсниками, – поставщик лекарственных препаратов "Фарматек" и мультипликационная студия "Борисфен-Лютес". В 2006 году Деревянко продал свои доли в компаниях. 13 ноября 2017 года был вызван в Генеральную прокуратуру Украины по делу о неуплате налогов. Генпрокуратура предложила ему уплатить около 62 млн грн налогов в обмен на снятие обвинения.

      Политическая деятельность

      В 2006 году неудачно баллотируется в Верховную Раду от "Партии промышленников и предпринимателей Украины", которая входила в блок "Наша Украина". В 2010 году был избран депутатом Ивано-Франковского областного совета как мажоритарный кандидат от партии "Фронт перемен". За время работы в совете подготовил и подал более тысячи депутатских обращений. Однако уже в 2012 году его исключают из партии за неподдержку объединения с "Батикивщиной". Сам Деревянко заявил, что причина в его конфликте с руководством из-за "несоблюдения принципов партии".

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      В 2012 году он второй раз принимает участие в парламентских выборах. Был избран в Верховную Раду от мажоритарного округа №87 как беспартийный самовыдвиженец.

      Во время работы в Верховной Раде VII созыва Юрий Деревянко стал автором и соавтором 76 законопроектов, 9 из которых были приняты, в том числе законопроекты об амнистии участников Евромайдана и очищении власти. После Революции Достоинства создает партию "Воля".

      На внеочередных парламентских выборах 26 октября 2014 года, партия "Воля", одним из лидеров которой был Юрий Деревянко, приняла решение принять участие в выборах вместе с политической силой Андрея Садового "Объединение "Самопомич". Однако впоследствии между политическими силами произошел раскол. Партия "Воля" приняла решение создать собственное межфракционное объединение или депутатскую группу. Конфликт происходил и внутри самой "Воли" – все ее кандидаты, избранные по списку "Самопомочи" остались в рядах партии Андрея Садового, а Деревянко остался единственным депутатом от "Воли" в парламенте.

      С ноября 2014 года – народный депутат Украины. Не входит в состав какой-либо фракции. Председатель подкомитета по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции органами государственной власти и местного самоуправления.

      19 апреля 2017 года "Воля" объединилась с политической силой Михеила Саакашвили "Движение новых сил". Уже в 2018 году Юрий Деревянко заявил о выходе из политического партнерства с Михеилом Саакашвили.

      27 января 2019 года на XVII внеочередном съезде партии "Воля" Юрий Деревянко был выдвинут в кандидаты в Президенты Украины.

      Декларация кандидата в президенты

      За 2017 год Юрия Деревянко зарегистрировал 493 тысячи 646 гривен дохода.

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      Среди активов – 198 тысяч 724 т гривны, 2 миллиона 859 тысяч 073 доллара, 1 миллион 358 тысяч 365  евро и еще 10 миллионов 560 тысяч долларов – "заем физическому лицу". Деньги он хранит на банковских счетах и наличными.

      Кандидат в президенты зарегистрировал несколько земельных участков, жилой дом в Киевской области (637,90 квадратных метров), несколько квартир в Киеве, дачный дом и несколько машиномест. Относительно автомобилей, то кандидат в президенты Украины зарегистрировал TOYOTA LAND CRUISER 200 (756 тысяч 036 гривен), MERCEDES BENZ S 500 4 MATIC (634 тысячи 200 гривен) и Land Rover Range Rover.

      Юрий Деревянко задекларировал, в частности, и расходы, которые превышают 50 прожиточных минимумов. 309 тысяч 888 гривен – благотворительная помощь участникам АТО, учебным заведениям, учреждениям здравоохранения; 518 тысяч гривен – взносы в благотворительный фонд; 55 тысяч гривен – внесение средств на счет Политической партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили; 395 тысяч 180  гривен – содержание приемных народного депутата.

      Как будут проходить выборы президента Украины?
      Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 лица кандидатами в президенты, но окончательный их список станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего президента: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.

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      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Выборы Президента 2019 Статьи Кандидаты в президенти Юрий Деревянко
      Источник: 24 канал
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