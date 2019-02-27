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      Біографія Андрія Новака: що відомо про кандидата у президенти

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      Андрій Новак - біографія кандидата у президенти України 2019
      Хто такий Андрій Новак: біографія кандидата у президенти / Фото з відкритих джерел

      Андрій Новак – офіційно зареєстрований кандидат у президенти України. На вибори економіста висуває політична партія "Патріот". 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата в президенти.

      Біографія Андрія Новака

      Народився Андрій Новак 24 січня 1973 року в Коломиї Івано-Франківської області.

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      Освіта – Європейський університет у Києві; канадська бізнес-школа Університету Західного Онтаріо; аспірантура Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України.

      Захистив дисертацію на тему "Взаємозв'язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів у політиці економічного зростання України" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

      Кар’єру почав з роботи у технікумі. Потім працював техніком-конструктором на Коломийському державному науково-виробничому підприємстві технічних засобів навчання.

      Працював торговим працівником у закритому товаристві акціонерного типу "Стандарт-95".

      Після цього 4 роки Новак працював комерційним агентом телепрограм "Бар "Чорний кіт", "Вибрики", "Саме той" на українському телебаченні.

      Книга Андрій Новак
      Книга, яку написав Андрій Новак

      Політичну кар’єру почав з роботи радником політичної партії з питань роботи зі ЗМІ та PR на виборах до Верховної Ради у 1998 році. У 2002 році став народним депутатом.

      Новак був і начальником фінансового управління Державного підприємства Міноборони "Укроборонпостачальник". Працював консультантом при комітетах Верховної Ради та помічником народного депутата.

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      Новак також був начальником відділу зв'язків з громадськістю в компанії "Оболонь".

      У 2005-2006 роках політик був радником двох прем'єр-міністрів України. Після цього став головою Економічної Ради Всеукраїнського громадського об'єднання "Успішна Україна".

      У 2006 році Новак видав книгу "Як підняти українську економіку". У книзі автор запропонував модель формування конкурентоздатної та високоефективної української економіки – Трифункціональну економічну модель України.

      У 2007 році Новак увійшов до складу громадської ради при Міністерстві економіки України. Через 2 роки економіста обрали головою оргкомітету Економічного Форуму Українців Світу. Того ж року стартував ініційований Новаком проект Альтернативного Кабінету міністрів України.

      У 2010 році Новак став головою Комітету економістів України, а через рік був обраний проректором Європейського Університету.

      У 2012 році політик вдруге став народним депутатом у складі "Європейської партії України". Того ж року Новака обрали головою "Української Партії".

      На сьогодні Новак є членом партії "Патріот".

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      Андрій Новак партія Патріот
      Новака на вибори висунула партія "Патріот"

      Гроші та майно кандидата у президенти Андрія Новака

      У своїй декларації про доходи за 2017 рік політик вказав, що володіє двома земельними ділянками у селі Таценки під Києвом площею 614 та 608 квадратних метрів. У власності Новака є недобудований будинок у тому ж селі на 243 квадратних метри.

      Щодо грошей кандидата у президенти, то за 2017 рік він отримав 38 тисяч 400 гривень благодійної допомоги від Центру енергозберігаючих технологій. А дружина Новака Ольга отримала 275 тисяч 400 гривень зарплати.

      Новак не зберігає гроші на банківських рахунках, при цьому в готівці тримає 930 тисяч гривень. Його дружина має в готівці 18 тисяч доларів та 63 тисячі гривень.

      Новак дружина
      Новак з послом США в Україні Марі Йованович та своєю дружиною Ольгою Новак

      Політична програма кандидата у президенти Андрія Новака

      Передвиборча програма кандидата зветься "Україна – демократична республіка". Вона передбачає кодифікацію (систематизацію) законодавства у всіх сферах та кримінальну відповідальність представників усіх гілок влади за порушення Конституції.

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      Новак планує реформувати всі силові і правоохоронні відомства, модернізувати Збройні сили на засадах промислової революції 4.0. Політик також хоче сформувати "геостратегічну коаліцію країн", що допоможе стримати агресію Росії та відновити територіальну цілісність України в межах визнаного міжнародним правом кордону.

      Кандидат у президенти хоче зробити територіальні громади суб’єктами юридичного права та провести адміністративну-територіальну реформу.

      Щоб зміцнити економіку України, Новак планує формувати "економічні форпости країни у світі у творчій співпраці із світовим українством". При цьому торгівля з Росією має припинитись.

      Політик також обіцяє підтримувати українську науку та культуру.

      Як відбуватимуться вибори президента України? Центральна виборча комісія зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти. Але остаточний перелік кандидатів стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього голову держави: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.

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      Теги: Новини політики Публікації Статті Новини України Кандидати в президенти Президентські вибори 2019 Андрій Новак
      Джерело: 24 канал
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