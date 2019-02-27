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      Биография Андрея Новака: что известно о кандидате в президенты

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      Андрей Новак - биография кандидата в президенты Украины 2019
      Кто такой Андрей Новак: биография кандидата в президенты / Фото из открытых источников

      Андрей Новак – официально зарегистрированный кандидат в президенты Украины. На выборы экономиста выдвигает политическая партия "Патриот". 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

      Биография Андрея Новака

      Родился Андрей Новак 24 января 1973 года в Коломые Ивано-Франковской области.

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      Образование – Европейский университет в Киеве; канадская бизнес-школа Университета Западного Онтарио; аспирантура Научно-исследовательского финансового института при Министерстве финансов Украины.

      Защитил диссертацию на тему "Взаимосвязь налогово-бюджетных и денежно-кредитных рычагов в политике экономического роста Украины" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

      Карьеру начал с работы в техникуме. Затем работал техником-конструктором на Коломыйском государственном научно-производственном предприятии технических средств обучения.

      Работал торговым работником в закрытом обществе акционерного типа "Стандарт-95".

      После этого 4 года Новак работал коммерческим агентом телепрограмм "Бар "Черный кот", "Выходки", "Саме той" на украинском телевидении.

      Книга Андрій Новак
      Книга, которую написал Андрей Новак

      Политическую карьеру начал с работы советником политической партии по вопросам работы со СМИ и PR на выборах в Верховную Раду в 1998 году. В 2002 году стал народным депутатом.

      Новак был и начальником финансового управления Государственного предприятия Минобороны "Укроборонпоставщик". Работал консультантом при комитетах Верховной Рады и помощником народного депутата.

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      Новак также был начальником отдела по связям с общественностью в компании "Оболонь".

      В 2005-2006 годах политик был советником двух премьер-министров Украины. После этого стал председателем Экономического Совета Всеукраинского общественного объединения "Успешная Украина".

      В 2006 году Новак издал книгу "Как поднять украинскую экономику". В книге автор предложил модель формирования конкурентоспособной и высокоэффективной украинской экономики – Трифункциональную экономическую модель Украины.

      В 2007 году Новак вошел в состав общественного совета при Министерстве экономики Украины. Через 2 года экономиста избрали председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный Новаком проект Альтернативного Кабинета министров Украины.

      В 2010 году Новак стал председателем Комитета экономистов Украины, а через год был избран проректором Европейского Университета.

      В 2012 году политик во второй раз стал народным депутатом в составе "Европейской партии Украины". В том же году Новака избрали председателем "Украинской Партии".

      Сегодня Новак является членом партии "Патриот".

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      Андрій Новак партія Патріот
      Новака на выборы выдвинула партия "Патриот"

      Деньги и имущество кандидата в президенты Андрея Новака

      В своей декларации о доходах за 2017 год политик указал, что владеет двумя земельными участками в селе Таценки под Киевом площадью 614 и 608 квадратных метров. В собственности Новака есть недостроенный дом в том же селе на 243 квадратных метра.

      Что касается денег кандидата в президенты, то за 2017 год он получил 38 тысяч 400 гривен благотворительной помощи от Центра энергосберегающих технологий. А жена Новака Ольга получила 275 тысяч 400 гривен зарплаты.

      Новак не хранит деньги на банковских счетах, при этом в наличных держит 930 тысяч гривен. Его жена имеет в наличных 18 тысяч долларов и 63 тысячи гривен.

      Новак дружина
      Новак с послом США в Украине Мари Йованович и своей женой Ольгой Новак

      Политическая программа кандидата в президенты Андрея Новака

      Предвыборная программа кандидата называется "Украина – демократическая республика". Она предусматривает кодификацию (систематизацию) законодательства во всех сферах и уголовную ответственность представителей всех ветвей власти за нарушение Конституции.

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      Новак планирует реформировать все силовые и правоохранительные ведомства, модернизировать вооруженные силы на основе промышленной революции 4.0. Политик также хочет сформировать "геостратегическую коалицию стран", что поможет сдержать агрессию России и восстановить территориальную целостность Украины в пределах признанной международным правом границы.

      Кандидат в президенты хочет сделать территориальные общины субъектами юридических прав и провести административно-территориальную реформу.

      Чтобы укрепить экономику Украины, Новак планирует формировать "экономические форпосты страны в мире в творческом сотрудничестве с мировым украинством". При этом торговля с Россией должна прекратиться.

      Политик также обещает поддерживать украинскую науку и культуру.

      Как будут проходить выборы президента Украины?
      Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 человека кандидатами в президенты. Но окончательный перечень кандидатов станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего главу государства: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то состоится он 21 апреля.

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      Теги: Публикации Новости Украины Новости политики Статьи Андрей Новак Выборы Президента 2019 Кандидаты в президенти
      Источник: 24 канал
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