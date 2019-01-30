Хто такий Геннадій Балашов: біографія кандидата у президенти

Український підприємець та екс-народний депутат, лідер партії "5.10" Геннадій Балашов потрапив до першої десятки офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти України. На вибори Балашова висуває партія "5.10". 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата в президенти.

Біографія Геннадія Балашова

Народився Геннадій Балашов 20 лютого 1961 року у Дніпрі (колишньому Дніпропетровську).

Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

Освіта – Дніпропетровський державний університет (економічний факультет, спеціальність "Економіка праці").

Кар’єру почав з того, що побудував бізнес на здачі в оренду підземних переходів під торгівельні павільйони.

На сьогодні Балашов – політичний філософ, психолог, блогер, директор агентства нерухомості "Липки". Він є співавтором книги "Как стать авантюристом? Размышления миллионера", засновником центру "Школа політичної психології".

Був радіоведучим передачі "Стрес-шоу "Психологія грошей" на "Бізнес-радіо 98,3 fm", та телеведучим передачі "Шоу Балашова. Психологія грошей" на каналі "Бізнес".

Був начальником управління внутрішньої політики Дніпропетровського міськвиконкому.

У політику Балашов потрапив у 1998 році, коли став народним депутатом України. На момент обрання належав до партiї "Міжрегіональний блок реформ"; був членом фракцій Народно-демократичної партії і "Яблуко". Був членом Комітету з питань фінансів і банківської діяльності.

Заснував і очолив партію "За красиву Україну", а згодом став лідером партії "Красива Україна".

З 2001 по 2002 рік був членом Громадської ради експертів з питань внутрішньої політики при Президентові України Леонідові Кучмі.

У 2012 році Балашов започаткував рух "5.10", який пізніше став політичною партією. Партія активно просуває ідею скасування більшості податків на території України.

Читайте також: Як подолати корупцію: що пропонують кандидати в президенти

Під час Революції Гідності Балашов підтримував її та закликав до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, підтримував "Правий сектор". На початку анексії Криму Балашова викрали, побили та пограбували на півострові, а в Росії проти нього відкрили кримінальну справу.

На дострокових виборах президента України 2014 року Балашов і його партія підтримували Петра Порошенка, щоб на виборах не перемогла Юлія Тимошенко.

Гроші та майно кандидата Балашова. У своїй декларації про доходи за 2017 рік політик вказав, що володіє будинком у Києві площею 467 квадратних метрів та п’ятьома квартирами у столиці на 58, 240, 238, 238 та 480 квадратних метрів. Ще одним будинком на 100 квадратних метрів у Лісниках під Києвом він володіє разом із родичкою Оленою Балашовою (у декларації не вказано, ким саме політику доводиться жінка). Разом із дружиною Наталією кандидат у президенти має у власності квартиру в Києві на 76 квадратних метрів. Разом із Валентиною Кривулею політик володіє квартирою в Києві на 31 квадратний метр. Ще однією квартирою у столиці на 172 квадратних метри Балашов володіє напару з донькою Юлією Кулагіною. А разом із сином Геннадієм політик є власником квартири в Києві на 67 квадратних метрів.

Дружина Балашова Наталія володіє квартирою в Києві на 110 квадратних метрів. Донька політика Юлія Кулагіна разом з Оленою Балашовою є власницями квартири у столиці на 54 квадратних метри. Ще сама Кулагіна має дві квартири в Києві на 82 та 146 квадратних метрів.

Щодо землі, то політик є власником чотирьох ділянок у Києві на 412, 400, 637 та 467 квадратних метрів. Разом із Оленою Балашовою володіє земельною ділянкою в Лісниках під Києвом на 100 квадратних метрів.

Крім того, у власності кандидата у президенти є 10 гаражів у Києві. А ще Балашов є співвласником 5 офісів у столиці.

Окрім нерухомості, Балашов має 10 біткойнів (згідно з курсом на 30 січня, це 954 тисячі 30 гривень).

Читайте також: Як голосувати ФОПам не за місцем прописки: покрокова інструкція

Щодо транспорту, то політик володіє автомобілем Mercedes-Benz CL 500 (2007 року випуску), його дружина – автомобілем Mercedes-Benz GL 350 CDI (2013 року випуску), а донька – автомобілем Lexus RX 270 (2013 року випуску).

Балашов має корпоративні права на ТзОВ "Лісники Сіті", приватне підприємство "Агентство нерухомості Липки", та 2 ТОВ, зареєстровані у США, – Оушенсайд Коттедж LLC та A1A Оушеншор LLC. Політик є також кінцевим бенефіціарним власником усіх цих компаній.

Протягом 2017 року Балашов заробив 1 мільйон 199 тисяч 716 гривень від заняття підприємництвом. Його дружина заробила 370 тисяч гривень від заняття бізнесом, а донька – 174 тисячі 950 гривень. Окрім того, донька Балашова отримала 206 тисяч 450 гривень від продажу нерухомості та ще 6 тисяч 75 гривень страхових виплат.

Разом із дружиною Балашов має на банківських рахунках 495 тисяч доларів, 330 тисяч євро та 2 мільйони 400 тисяч гривень. Донька політика тримає в банку 7 тисяч євро.

При цьому політик взяв кредит у банку на 250 тисяч доларів, а його донька – кредит на 2 мільйони 344 тисячі 650 гривень.

Читайте також: Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК

Політична програма кандидата у президенти Геннадія Балашова. Політик планує вибудовувати податкову політику відповідно до назви своєї партії. Так, головними податками у стосунках між державою та громадянином мають стати 5% від продажів (купуєш – платиш) і 10% соціального податку (отримуєш дохід – платиш). Усі інші податки Балашов обіцяє скасувати. Це стосується і митних зборів. Протягом року обіцяє скоротити кількість держслужбовців і витрати на них у півтора рази; виступає за відкритий ринок землі; всі держпідприємства і будівлі деяких міністерств та обласних адміністрації політик хоче продати на аукціоні. Балашов обіцяє встановити зарплату правоохоронцям і військовим на рівні 1 тисячі доларів, а також протягом 2 років підвищити пенсію до 300 доларів.

Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії? Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.