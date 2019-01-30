Кто такой Геннадий Балашов: биография кандидата в президенты

Украинский предприниматель и экс-народный депутат, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов попал в первую десятку официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. На выборы Балашова выдвигает партия "5.10". 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Геннадия Балашова

Родился Геннадий Балашов 20 февраля 1961 года в Днепре (бывшем Днепропетровске).

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Образование – Днепропетровский государственный университет (экономический факультет, специальность "Экономика труда").

Карьеру начал с того, что построил бизнес на сдаче в аренду подземных переходов под торговые павильоны.

На сегодня Балашов – политический философ, психолог, блоггер, директор агентства недвижимости "Липки". Он является соавтором книги "Как стать авантюристом? Размышления миллионера", основателем центра "Школа политической психологии".

Был радиоведущим передачи "Стресс-шоу "Психология денег" на "Бизнес-радио 98,3 fm", и телеведущим передачи "Шоу Балашова. Психология денег" на канале "Бизнес".

Был начальником управления внутренней политики Днепропетровского горисполкома.

В политику Балашов попал в 1998 году, когда стал народным депутатом Украины. На момент избрания принадлежал к партии "Межрегиональный блок реформ"; был членом фракций Народно-демократической партии и "Яблоко". Был членом Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности.

Основал и возглавил партию "За красивую Украину", а впоследствии стал лидером партии "Красивая Украина".

С 2001 по 2002 год был членом Общественного совета экспертов по вопросам внутренней политики при Президенте Украины Леониде Кучме.

В 2012 году Балашов начал движение "5.10", которое позже стало политической партией. Партия активно продвигает идею отмены большинства налогов на территории Украины.

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Во время Революции Достоинства Балашов поддерживал ее и призвал к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, поддерживал "Правый сектор". В начале аннексии Крыма Балашова похитили, избили и ограбили на полуострове, а в России против него возбудили уголовное дело.

На досрочных выборах президента Украины 2014 года Балашов и его партия поддерживали Петра Порошенко, чтобы на выборах не победила Юлия Тимошенко.

Деньги и имущество кандидата Балашова. В своей декларации о доходах за 2017 год политик указал, что владеет домом в Киеве площадью 467 квадратных метров и пятью квартирами в столице на 58, 240, 238, 238 и 480 квадратных метров. Еще одним домом на 100 квадратных метров в Лесниках под Киевом он владеет вместе с родственниками Еленой Балашовой (в декларации не указано, кем именно политику приходится женщина). Вместе с женой Натальей кандидат в президенты имеет в собственности квартиру в Киеве на 76 квадратных метров. Вместе с Валентиной Кривулей политик владеет квартирой в Киеве на 31 квадратный метр. Еще одной квартирой в столице на 172 квадратных метра Балашов владеет напару с дочерью Юлией Кулагиной. А вместе с сыном Геннадием политик является владельцем квартиры в Киеве на 67 квадратных метров.

Жена Балашова Наталья владеет квартирой в Киеве на 110 квадратных метров. Дочь политика Юлия Кулагина вместе с Еленой Балашовой являются обладательницами квартиры в столице на 54 квадратных метра. Еще сама Кулагина имеет две квартиры в Киеве на 82 и 146 квадратных метров.

Что касается земли, то политик является владельцем четырех участков в Киеве на 412, 400, 637 и 467 квадратных метров. Вместе с Еленой Балашовой владеет земельным участком в Лесниках под Киевом на 100 квадратных метров.

Кроме того, в собственности кандидата в президенты есть 10 гаражей в Киеве. А еще Балашов является совладельцем 5 офисов в столице.

Кроме недвижимости, Балашов имеет 10 биткойнов (по курсу на 30 января, это 954 тысячи 30 гривен).

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Что касается транспорта, то политик владеет автомобилем Mercedes-Benz CL 500 (2007 года выпуска), его жена – автомобилем Mercedes-Benz GL 350 CDI (2013 года выпуска), а дочь – автомобилем Lexus RX 270 (2013 года выпуска).

Балашов имеет корпоративные права на ООО "Лесники Сити", частное предприятие "Агентство недвижимости Липки", и 2 ООО, зарегистрированные в США, – Оушенсайд Коттедж LLC и A1A Оушеншор LLC. Политик также является конечным бенефициарным владельцем всех этих компаний.

В течение 2017 года Балашов заработал 1 миллион 199 тысяч 716 гривен от занятия предпринимательством. Его жена заработала 370 тысяч гривен от занятия бизнесом, а дочь – 174 тысячи 950 гривен. Кроме того, дочь Балашова получила 206 тысяч 450 гривен от продажи недвижимости и еще 6 тысяч 75 гривен страховых выплат.

Вместе с женой Балашов имеет на банковских счетах 495 тысяч долларов, 330 тысяч евро и 2 миллиона 400 тысяч гривен. Дочь политика держит в банке 7 тысяч евро.

При этом политик взял кредит в банке на 250 тысяч долларов, а его дочь – кредит на 2 миллиона 344 тысячи 650 гривен.

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Политическая программа кандидата в президенты Геннадия Балашова. Политик планирует выстраивать налоговую политику в соответствии с названием своей партии. Так, главными налогами в отношениях между государством и гражданином должны стать 5% от продаж (покупаешь – платишь) и 10% социального налога (получаешь доход – платишь). Все остальные налоги Балашов обещает отменить. Это касается и таможенных сборов. В течение года обещает сократить количество госслужащих и расходы на них в полтора раза; выступает за открытый рынок земли, все госпредприятия и здания некоторых министерств и областных администрации политик хочет продать на аукционе. Балашов обещает установить зарплату правоохранителям и военным на уровне 1 тысячи долларов, а также в течение 2 лет повысить пенсию до 300 долларов.

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