Хто такий Аркадій Корнацький: що відомо про кандидата у президенти

Самовисуванець. Центрвиборчком зареєстрував його одним із 44 претендентів на пост глави держави. 24 канал пропонує вам ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

Біографія Аркадія Корнацького

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Аркадій Олексійович Корнацький народився 7 липня 1953 року в селі Чаусове-2, Первомайський район, Миколаївська область. Його батько працював учителем малювання в місцевій школі, а мама – в колгоспі з рідкісною назвою “Шлях Леніна”.

Освіта

У 1972-1974 роках по досягненню повноліття Корнацький відправився на службу в армію. У 1980 році він закінчив Університет дружби народів імені Патріса Лумумби в Москві. Здобув освіту за спеціальністю "Міжнародне право" (кваліфікація – юрист) і "Перекладач англійської мови".

Сім’я

Аркадій Корнацький розлучений, має трьох дочок і сина. Зараз сім’я живе в Росії. Всі діти народилися в Підмосков’ї і закінчили Московські ВНЗ. Син Павло отримав роботу в Російському МЗС.

Кар’єра

У 1980-1989 роках він працював юристом в різних установах Москви і Московської області. У 1989 році Корнацький став приватним підприємцем – організував в Москві торговельну фірму "Каскад". Компанія продавала оргтехніку, комп’ютери і офісне обладнання. Пізніше Корнацький направив свою діяльність на торгівлю нерухомістю, комерційне будівництво будинків і котеджів, а також створення сільськогосподарських підприємств під Москвою. В Україні з 1998 року – співзасновник і засновник підприємств: ТОВ "Агрофірма Корнацьких", ТОВ "Юридична фірма Корнацьких", ПП "Будфірма Корнацьких".

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13 вересня 2005 року Генеральним Консульством Російської Федерації Аркадію Корнацькому надано дозвіл на вихід із громадянства Російської Федерації. Аркадій Корнацький набув громадянство України.

З 2007 Аркадій Корнацький призначений радником Віктора Балоги – голови Секретаріату президента. А також з 2007 року Корнацький є виконуючим обов’язки заступника голови Миколаївської ОДА. Він займався аграрно-промисловими питаннями.

У 2008 році Аркадій Корнацький був обраний на пост голови організації "Селянський фронт".

У 2012 він намагався зайняти місце в парламенті перебуваючи в партії “Батьківщина”, але не вдалося. У 2014 році він обрався народним депутатом від Блоку Петра Порошенка.

Декларація кандидата у президенти

За 2017 рік Аркадій Корнацький зареєстрував 482 654 тисячі гривень доходу.

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Серед активів нардепа – 30 160 207 мільйонів гривень, 775 000 тисяч доларів та 155 000 тисяч євро. Гроші він зберігає на банківських рахунках. Аркадій Корнацький також задекларував нематеріальні активи: "спосіб і установка для спорудження швидкісної автомобільної дороги та швидкісна автомобільна дорога" вартістю 5 697 618 000 мільярдів гривень.

Кандидат у президенти зареєстрував десятки земельних ділянок у Первомайську, Миколаївської обаласті. Також 15 житлових будинів, квартиру у Києві (101,5 метрів квадратних) та інші нежитлові приміщення.

Як відбуватимуться вибори президента України?Центральна виборча комісія зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.