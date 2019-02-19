Кто такой Аркадий Корнацкий: что известно о кандидате в президенты

Самовыдвиженец. Центризбирком зарегистрировал его одним из 44 претендентов на пост главы государства. 24 канал предлагает вам ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Аркадия Корнацкого

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Аркадий Алексеевич Корнацкий родился 7 июля 1953 года в селе Чаусово-2, Первомайский район, Николаевская область. Его отец работал учителем рисования в местной школе, а мама – в колхозе с редким названием “Путь Ленина”.

Образование

В 1972-1974 годах по достижению совершеннолетия Корнацкий отправился на службу в армию. В 1980 году он окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве. Получил образование по специальности "Международное право" (квалификация – юрист) и "Переводчик английского языка".

Семья

Аркадий Корнацкий разведен, имеет трех дочерей и сына. Сейчас семья живет в России. Все дети родились в Подмосковье и закончили Московские ВУЗы. Сын Павел получил работу в Российском МИД.

Карьера

В 1980-1989 годах он работал юристом в различных учреждениях Москвы и Московской области. В 1989 году Корнацкий стал частным предпринимателем – организовал в Москве торговую фирму "Каскад". Компания продавала оргтехнику, компьютеры и офисное оборудование. Позже Корнацкий направил свою деятельность на торговлю недвижимостью, коммерческое строительство домов и коттеджей, а также создание сельскохозяйственных предприятий под Москвой. В Украине с 1998 года – соучредитель и основатель предприятий: ООО "Агрофирма Корнацких", ООО "Юридическая фирма Корнацких", ЧП "Будфирма Корнацких".

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13 сентября 2005 года Генеральным Консульством Российской Федерации Аркадию Корнацкому дано разрешение на выход из гражданства Российской Федерации. Аркадий Корнацкий приобрел гражданство Украины.

С 2007 Аркадий Корнацкий назначен советником Виктора Балоги – главы Секретариата президента. А также с 2007 года Корнацкий является исполняющим обязанности заместителя главы Николаевской ОГА. Он занимался аграрно-промышленными вопросами.

В 2008 году Аркадий Корнацкий был избран на пост главы организации "Селянский фронт".

В 2012 он пытался занять место в парламенте находясь в партии "Батькивщина", но не удалось. В 2014 году он избрался народным депутатом от Блока Петра Порошенко.

Декларация кандидата в президенты

За 2017 год Аркадий Корнацкий зарегистрировал 482 654 тысячи гривен дохода.

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Среди активов нардепа – 30 160 207 миллионов гривен, 775 000 тысяч долларов и 155 000 тысяч евро. Деньги он хранит на банковских счетах. Аркадий Корнацкий также задекларировал нематериальные активы: "способ и установка для сооружения скоростной автомобильной дороги и скоростная автомобильная дорога" стоимостью 5 697 618 000 миллиардов гривен.

Кандидат в президенты зарегистрировал десятки земельных участков в Первомайске, Николаевской обаласти. Также 15 жилых домов, квартиру в Киеве (101,5 квадратных метров) и другие нежилые помещения.

Как будут проходить выборы президента Украины?Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 лица кандидатами в президенты, но окончательный их список станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего президента: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.