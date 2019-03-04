Біографія Олександра Ващенка: що відомо про кандидата у президенти

Самовисуванець на президентських виборах Олександр Ващенко є главою політпартії "Влада народу". Це – один із найтаємничіших претендентів на пост глави держави: інформація про діяльність цього політика досить скупа. Проте на нього зареєстрована велика кількість різноманітних компаній. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

Біографія Олександра Ващенка

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Олександр Ващенко народився 4 травня 1962 року у селі Недригайлів Сумської області.

Вищу освіту здобував у Дніпропетровському державному університеті.

Про сім’ю кандидата у президенти нічого невідомо.

Кар’єра кандидата

З 1999 року Ващенко – президент Міжнародного центру економіки та права.

Окрім того, з 1995 року Олександр Ващенко є власником ТОВ "Ролан" – компанії, що займається будівництвом житлових і нежитлових будівель.

Також кандидат у президенти є засновником ТОВ "А-Тел", яке створив у 2001 році. Компанія займається створенням програмного забезпечення, а також – гуртовою торгівлею офісною технікою і обладнанням.

У тому ж таки 2001 році Ващенко стає засновником і керівником ТОВ ТНК "Українська нафтогазова група", що займається посередництвом у торгівлі паливом, та ТОВ "Будівельна інвестиційна компанія ВІК".

Слід додати, що кандидат у президенти є до того ж власником Міжнародної телерадіокомпанії "АВІ ТІВІ".

Політична кар’єра кандидата

У 2002 році балотувався до Верховної Ради 4 скликання самовисуванцем за 214 округом (Київ). У цьому ж скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Петра Ющенка від блоку "Наша Україна".

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У 2006 році балотувався до Верховної Ради 5 скликання від блоку "Влада народу", був першим номером у списку.

У 2010 році подав документи на посаду президента України, проте не був зареєстрований ЦВК через численні порушення процедури.

У 2018 році брав участь у відкритому конкурсі на посаду голови Житомирської обласної державної адміністрації.

Статки кандидата

Жодних членів сім’ї кандидат у президенти Олександр Ващенко у своїй декларації не вказав.

Відомо, що Ващенко володіє квартирою у Києві площею понад 83 квадратних метри. Він також зазначив помешкання, зареєстроване на Євдокію Ващенко, площею понад 101 квадратний метр у столиці.

Корпоративні права: Центр економіки і права (100%), будівельно-інвестиційна компанія "ВІК" (51%), НТК "Українська нафтова група" (85%), ТОВ "Вуд-Продакшен" (19%), "АВІ ТІВІ" (100%), ТОВ "Ролан" (0,01%), ТОВ "Парк Пала" (7%), ТОВ "А-Тел" (85%).

Жодних доходів за 2017 рік кандидат у президенти не зазначив. Олександр Ващенко задекларував лише готівкові кошти: 5 мільйонів 550 тисяч гривень, 523 тисячі доларів та 320 тисяч євро.

Програма кандидата

Олександр Ващенко на посаді президента України збирається вибудувати нову політичну систему в державі – Українську Народну Республіку.

Це буде система народного повновладдя, яка базується на українській політичній нації, розвинутому громадянському суспільстві та суверенній демократичній державі. Перший крок у державному будівництві – прийняття Декларації верховенства прав Українського народу. Документ слугуватиме правовою основою для розробки нової Конституції України,

– мовиться у програмі.

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Також Ващенко виступає за створення так званого "Народного трибуналу", який розглядатиме злочини проти України, народу та корупційні діяння високопосадовців.

Окрім цього, політик збирається впровадити:

систему навчання військових за програмою вищої освіти,

будівництво житла коштом територіальних громад і залучених інвестицій з подальшою здачею квартир.

народний контроль за використанням землі і надр.

Ващенко обіцяє повернути Донбас і Крим мирним шляхом, після чого визначити статус півострова як особливої економічної зони.

Як відбуватимуться вибори президента України?Центральна виборча комісія зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.