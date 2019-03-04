Биография Александра Ващенко: что известно о кандидате в президенты

Самовыдвиженец на президентских выборах Александр Ващенко является главой политпартии "Власть народа". Это – один из самых таинственных претендентов на пост главы государства: информация о деятельности этого политика довольно скупа. Однако на него зарегистрировано большое количество разнообразных компаний. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Александра Ващенко

Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

Александр Ващенко родился 4 мая 1962 года в селе Недригайлов Сумской области.

Высшее образование получал в Днепропетровском государственном университете.

О семье кандидата в президенты ничего неизвестно.

Карьера кандидата

С 1999 года Ващенко – президент Международного центра экономики и права.

Кроме того, с 1995 года Александр Ващенко является владельцем ООО "Ролан" – компании, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий.

Также кандидат в президенты является учредителем ООО "А-Тел", которое создал в 2001 году. Компания занимается созданием программного обеспечения, а также оптовой торговлей офисной техникой и оборудованием.

В том же 2001 году Ващенко становится учредителем и руководителем ООО ТНК "Украинская нефтегазовая группа", которая занимается посредничеством в торговле топливом, и ООО "Строительная инвестиционная компания ВИК".

Следует добавить, что кандидат в президенты является к тому же владельцем Международной телерадиокомпании "АВИ ТИВИ".

Политическая карьера кандидата

В 2002 году баллотировался в Верховную Раду 4-го созыва самовыдвиженцем по 214 округу (Киев). В этом же созыве Верховной Рады был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Петра Ющенко от блока "Наша Украина".

Читайте также: Полезные сайты для избирателей: что стоит узнать о кандидате, прежде чем голосовать

В 2006 году баллотировался в Верховную Раду 5 созыва от блока "Власть народа", был первым номером в списке.

В 2010 году подал документы на пост президента Украины, однако не был зарегистрирован ЦИК из-за многочисленных нарушений процедуры.

В 2018 году участвовал в открытом конкурсе на должность главы Житомирской областной государственной администрации.

Состояние кандидата

Никаких членов семьи кандидат в президенты Александр Ващенко в своей декларации не указал.

Известно, что Ващенко владеет квартирой в Киеве площадью более 83 квадратных метра. Он также отметил помещение, зарегистрированное на Евдокию Ващенко, площадью 101 квадратный метр в столице.

Корпоративные права: Центр экономики и права (100%), строительно-инвестиционная компания "ВИК" (51%), НТК "Украинская нефтяная группа" (85%), ООО "Вуд-Продакшен" (19%), "АВИ ТИВИ" (100%), ООО "Ролан" (0,01%), ООО "Парк Пала" (7%), ООО "А-Тел" (85%).

Никаких доходов за 2017 год кандидат в президенты не отметил. Александр Ващенко задекларировал лишь наличные средства: 5 миллионов 550 тысяч гривен, 523 тысячи долларов и 320 тысяч евро.

Программа кандидата

Александр Ващенко на посту президента Украины собирается выстроить новую политическую систему в государстве – Украинскую Народную Республику.

Это будет система народного полновластия, которая базируется на украинской политической нации, развитом гражданском обществе и суверенном демократическом государстве. Первый шаг в государственном строительстве – принятие Декларации верховенства прав Украинского народа. Документ послужит правовой основой для разработки новой Конституции Украины,

– говорится в программе.

Читайте также: Президентские выборы 2019: что обещают кандидаты

Также Ващенко выступает за создание так называемого "Народного трибунала", который будет рассматривать преступления против Украины, народа и коррупционные деяния чиновников.

Кроме этого, политик собирается внедрить:

систему обучения военных по программе высшего образования,

строительство жилья за счет территориальных общин и привлеченных инвестиций с последующей сдачей квартир.

народный контроль за использованием земли и недр.

Ващенко обещает вернуть Донбасс и Крым мирным путем, после чего определить статус полуострова как особой экономической зоны.

Как будут проходить выборы президента Украины? Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 лица кандидатами в президенты, но окончательный их список станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего президента: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.