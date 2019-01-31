Хто такий Олександр Данилюк: біографія кандидата у президенти

Член партії "Громадянський рух "Спільна справа" і екс-радник міністра оборони України Валерія Гелетея на громадських засадах (з 15 липня до 5 листопада 2014 року) Олександр Володимирович Данилюк став офіційно зареєстрованим кандидатом у президенти України. На вибори йде як самовисуванець. 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата в президенти.

Біографія Олександра Володимировича Данилюка

Народився Олександр Володимирович Данилюк 26 вересня 1981 року у Києві. Має дружину, сина і дочку, які є громадянами України.

Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

Освіта – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Правознавство". Є магістром правового регулювання економіки. Також має сертифікат USAID (2006 рік) спеціаліста із залучення прямих іноземних інвестицій.

Майбутній кандидат у президенти написав книгу "Преторіанці: Після і до Революції", яка у 2009 році отримала гран-прі Державної премії імені Антонича.

У політичне життя України Данилюк почав "вливатися" з 2000-х років:

з 2000 року брав участь в акціях "Україна без Кучми" та "Вставай, Україно!";

у 2004 році був адвокатом кандидата в Президенти Ющенка в Донецькій області;

у 2008 році брав участь у кампанії "Київ без Черновецького";

у листопаді-грудні 2010 року оголосив себе генеральним координатором Податкового майдану;

25 січня 2014 під час Євромайдану активісти координованого Данилюком руху "Спільна справа" захопили будівлю Міністерство енергетики та вугільної промисловості, а 26 січня 2014 — будівлю Міністерства юстиції;

з 15 липня до 5 листопада 2014 року був радником міністра оборони України Валерія Гелетея на громадських засадах.

Згідно із декларацією за 2018 рік, яку Данилюк подав 20 січня 2019 року, він є засновником двох товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні – ТОВ "Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності" і ТОВ "Інформаційна агенція "Гілдхол". А також ТОВ "Blenheim technologies LLC", яка зареєстрована у США. Проте з декларації випливає, що доходу від них Данилюк не отримує. Як і його дружина, яка є засновницею трьох товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні, і одного, зареєстрованого у США. А також – приватного підприємства "Антлант" в Україні.



Олександр Володимирович Данилюк

Звідки ж у родини Данилюка гроші? У декларації Данилюк зазначив джерелом доходу громадську організацію "Центр оборонних реформ". У 2018 році його фінансові надходження склали 620 тисяч гривень. А от у його дружини Світлани справи були кращими. Її джерело доходу – це підприємницька діяльність у компанії SKEIN LTD, яка за документами розташовується у Лондоні. І отримала жінка за рік 1 мільйон 730 тисяч гривень.

Вся нерухомість, яка перебуває у власності родини, розташована у Криму. Придбали її до окупації півострова Росією. Сам Олександр Данилюк не є власником жодного майна. А от на його дружину записані дві земельні ділянки (на 1028 "квадратів" і на 100 "квадратів"), гараж на 100 квадратних метрів, дві квартири (21 кв.м і 28 кв. м) і житловий будинок на 80 "квадратів".

Читайте також: Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати

Олександр Данилюк кілька разів мав усі шанси не тільки стати фігурантом кримінальних проваджень, а й сісти за ґрати:

31 січня 2014-ого Данилюка МВС України оголосили у розшук після того, як активіст "Автомайдану" Дмитро Булатов врятувався від невідомих, які викрали і катували його 8 діб. Разом із Данилюком у розшук був оголошений і сам Булатов, Сергій Коба та син Анатолія Гриценка (який нині також є кандидатом у президенти) Олексій Гриценко;

також в розшук Данилюка оголосили через захоплення двох згаданих Міністерств під час подій 2014 року. Йому закидали підозру у вчинені правопорушення, передбаченого статтею 258 ККУ — терористичний акт;

3 лютого 2014 стало Данилюк нелегально перетнув державний кордон України та виїхав до Лондона;

26 лютого 2014 року з Олександра Данилюка зняли підозру в тероризмі у зв'язку з відсутністю у діях Данилюка та інших осіб складу цього злочину.

У політичній програмі кандидат у президенти Олександр Данилюк визначив такі пріоритети, як не допустити реванш Росії на Донбасі (очевидно, мається на увазі активні бойові дії), прискорення економічного росту за прикладом Японії, Тайваню, Південної Кореї, а також відмова від мажоритарної складової виборів до Верховної Ради.

Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.