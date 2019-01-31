Кто такой Александр Данилюк: биография кандидата в президенты

Член партии "Гражданское движение "Общее дело" и экс-советник министра обороны Украины Валерия Гелетея на общественных началах (с 15 июля по 5 ноября 2014 года) Александр Владимирович Данилюк стал официально зарегистрированным кандидатом в президенты Украины. На выборы идет как самовыдвиженец. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Александра Владимировича Данилюка

Родился Александр Владимирович Данилюк 26 сентября 1981 года в Киеве. Есть жена, сын и дочь, которые являются гражданами Украины.

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Образование – Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "Правоведение". Является магистром правового регулирования экономики. Также имеет сертификат USAID (2006 год) специалиста по привлечению прямых иностранных инвестиций.

Будущий кандидат в президенты написал книгу "Преторианцы: После и до Революции", которая в 2009 году получила гран-при Государственной премии имени Антонича.

В политическую жизнь Украины Данилюк начал "вливаться" с 2000-х годов:

с 2000 года принимал участие в акциях "Украина без Кучмы" и "Вставай, Украина!";

в 2004 году был адвокатом кандидата в Президенты Ющенко в Донецкой области;

в 2008 году принимал участие в кампании "Киев без Черновецкого";

в ноябре-декабре 2010 года объявил себя генеральным координатором Налогового майдана;

25 января 2014 года во время евромайдана активисты координированного Данилюком движения "Общее дело" захватили здание Министерство энергетики и угольной промышленности, а 26 января 2014 года – здание Министерства юстиции;

с 15 июля по 5 ноября 2014 года был советником министра обороны Украины Валерия Гелетея на общественных началах.

Согласно декларации за 2018 год, которую Данилюк подал 20 января 2019 года, он является основателем двух организаций с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине – ООО "Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности" и ООО "Информационное агентство "Гилдхолл". А также ООО "Blenheim technologies LLC", зарегистрированной в США. Однако по декларации следует, что доход от них Данилюк не получает. Как и его жена, которая является основательницей трех организаций с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине, и одного, зарегистрированного в США. А также – частного предприятия "Антлант" в Украине.



Александр Владимирович Данилюк

Откуда же у семьи Данилюка деньги? В декларации Данилюк отметил источником дохода общественную организацию "Центр оборонных реформ". В 2018 году его финансовые поступления составили 620 тысяч гривен. А вот у его жены Светланы дела были лучше. Ее источник дохода – это предпринимательская деятельность в компании SKEIN LTD, которая по документам располагается в Лондоне. И получила женщина за год 1 миллион 730 тысяч гривен.

Вся недвижимость, находящаяся в собственности семьи, расположенна в Крыму. Приобрели ее до оккупации полуострова Россией. Сам Александр Данилюк не является владельцем никакого имущества. А вот на его жену записаны два земельных участка (в 1028 "квадратов" и на 100 "квадратов"), гараж на 100 квадратных метров, две квартиры (21 кв.м. и 28 кв. м.) и жилой дом на 80 "квадратов".

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Александр Данилюк несколько раз имел все шансы не только стать фигурнатом уголовных производств, но и сесть за решетку:

31 января 2014-го Данилюка МВД Украины объявили в розыск после того, как активист "Автомайдана" Дмитрий Булатов спасся от неизвестных, которые похитили и пытали его 8 суток. Вместе с Данилюком в розыск был объявлен и сам Булатов, Сергей Коба и сын Анатолия Гриценко (ныне также является кандидатом в президенты) Алексей Гриценко;

также в розыск Данилюка объявили из-за захвата двух упомянутых министерств во время событий 2014 года. Его обвиняли в подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 258 УК – террористический акт;

3 февраля 2014 года Данилюк нелегально пересек государственную границу Украины и выехал в Лондон;

26 февраля 2014 года с Александра Данилюка сняли подозрение в терроризме в связи с отсутствием в действиях Данилюка и других лиц состава данного преступления.

В политической программе кандидат в президенты Александр Данилюк определил следующие приоритеты, как не допустить реванш России на Донбассе (очевидно, имеется в виду активные боевые действия), ускорение экономического роста по примеру Японии, Тайваня, Южной Кореи, а также отказ от мажоритарной составляющей выборов в Верховной Рады.

Выборы президента 2019: какие главные даты избирательной кампании?Президентские выборы пройдут в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.