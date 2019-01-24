Біографія Олександра Шевченка: що відомо про кандидата у президенти

Нардепа та підприємця Олександра Шевченка кандидатом на президентські вибори висунуло Українське об'єднання патріотів (УКРОП). ЦВК зареєструвало документи політика для участі у виборчих перегонах 21 січня. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

Біографія Олександра Шевченка

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Народився 8 квітня 1971 року у місті Коломия Івано-Франківської області.

Спочатку здобув професію радіомонтажника у місцевому ПТУ.

Вищу освіту отримав у 1995 році, він закінчив Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю "Радіотехніка" (кваліфікація – "Радіоінженер").

Від 1989 по 1995 Шевченко працює монтажником радіоапаратури на Коломийському деревообробному заводі. А вже з 1995 обіймає посаду менеджера з торгівлі підприємства "Аускопрут".

У 2004 році очолив ТОВ "Скорзонера" – компанію, яка є власником гірськолижного курорту "Буковель".

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Політикою Олександр Шевченко почав займатися в 2004 році. Так, на базі ГК "Буковель" за його ініціативою було запущено кілька благодійних акцій, основна спрямованість яких була допомога малозабезпеченим жителям Івано-Франківської області та інших областей країни.

У 2010 році стає депутатом Івано-Франківської облради, увійшов до складу комісії з питань розвитку туризму, рекреації та природокористування.

У травні 2014 року стає народним депутатом України.

На дострокових парламентських виборах 2014 року балотується по одномандатному виборчому округу №83 від БПП, а вже 6 листопада 2015 року Шевченко виходить із фракції "Блоку Петра Порошенка".

Скандали, з якими пов'язаний Шевченко

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14 серпня 2014 року під час перерви засідання Верховної Ради України, Шевченко вступив у словесну перепалку з іншим народним депутатом –Олегом Ляшком, при цьому використовував ненормативну лексику. Розмова на підвищених тонах завершився тим, що Шевченко вдарив опонента кулаком в обличчя.

Окрім цього, Служба безпеки України у 2018 році приходила із обшуками на курорт "Буковель", а також на інших підприємства, пов'язані з народним депутатом від партії "УКРОП" Олександром Шевченком. Причиною стала справа про розкрадання коштів Дорожнього фонду.

Гроші та майно кандидата у президенти

У декларації Олександра Шевченка за 2017 рік числяться три будинки: один орендує особисто Олександр Шевченко, другий – його цивільна дружина Тетяна. Крім того, Тетяні Шевченко належить квартира в Івано-Франківську на 672,2 квадратних метри, придбана в березні 2017 року за 1 мільйон 215 тисяч гривень. Разом із квартирою Тетяна Шевченко придбала і паркомісця, площею 165,9 квадратних метрів.

Сам Олександр Шевченко орендує три офіси: два у Франківську, офіційним власником яких є фірма "ПБС", та один у столиці.

У власності родини 3 земельні ділянки – одна у Поляниці (на 363 квадратних метри) та дві у Чукалівці (на 2400 квадратних метри та 906 квадратних метрів) , а також 1 нежитлова будівля у тій же Поляниці, загальною площею 237,2 квадратних метри. Всі ці об’єкти за документами належать Тетяні Шевченко.

Екс-директор "Буковелю" також задекларував іномарку Toyota Sequoia 2008 року випуску, шість швейцарських годинників та золоту каблучку з діамантом, яка належить дружині.

Шевченко задекларував також готівку на суму 155 тисяч доларів.

У своїй програмі кандидат у президенти обіцяє збудувати сильну модерну країну, яка забезпечить громадянам достаток, комфорт, безпеку, гармонію стосунків як поміж людьми, так і з довкіллям. Головним завданням майбутнього президента вважає відвернути ситуацію від "великої війни" та зміцнити державу.

Окрім цього, Шевченко обіцяє повернути довіру світової спільноти до України, припинити контрабанду й торговельно-економічні стосунки з агресором, зміцнювати армію.

Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.