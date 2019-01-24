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      Биография Александра Шевченко: что известно о кандидате в президенты

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      Александр Шевченко: биография кандидата в президенты 2019
      Кандидат в президенты Александр Шевченко / Фото из соцсетей политика

      .Нардепа и предпринимателя Александра Шевченко кандидатом на президентские выборы выдвинуло Украинское объединение патриотов (УКРОП). ЦИК зарегистрировала документы политика для участия в избирательной гонке 21 января. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

      Биография Александра Шевченко

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      Родился 8 апреля 1971 года в городе Коломыя Ивано-Франковской области.

      Сначала получил профессию радиомонтажника в местном ПТУ.

      Высшее образование получил в 1995 году, он окончил Черновицкий государственный университет имени Юрия Федьковича по специальности "Радиотехника" (квалификация – "Радиоинженер").

      С 1989 по 1995 Шевченко работает монтажником радиоаппаратуры на Коломыйском деревообрабатывающем заводе. А уже с 1995 занимает должность менеджера по торговле предприятия "Аускопрут".

      В 2004 году возглавил ООО "Скорзонера" – компанию, которая является владельцем горнолыжного курорта "Буковель".

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      Политикой Александр Шевченко начал заниматься в 2004 году. Так, на базе ГК "Буковель" по его инициативе было запущено несколько благотворительных акций, основной направленностью которых была помощь малообеспеченным жителям Ивано-Франковской области и других областей страны.

      В 2010 году становится депутатом Ивано-Франковского облсовета, вошел в состав комиссии по вопросам развития туризма, рекреации и природопользования.

      В мае 2014 года становится народным депутатом Украины.

      На досрочных парламентских выборах 2014 года баллотируется по одномандатному избирательному округу №83 от БПП, а уже 6 ноября 2015 года Шевченко выходит из фракции "Блока Петра Порошенко".

      Скандалы, с которыми связан Шевченко

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      14 августа 2014 года во время перерыва заседания Верховной Рады Украины Шевченко вступил в словесную перепалку с другим народным депутатом –Олегом Ляшко, при этом использовал ненормативную лексику. Разговор на повышенных тонах закончился тем, что Шевченко ударил оппонента кулаком в лицо.

      Кроме этого, Служба безопасности Украины в 2018 году приходила с обысками на курорт "Буковель", а также на другие предприятия, связанные с народным депутатом от партии "УКРОП" Александром Шевченко. Причиной стало дело о хищении средств Дорожного фонда.

      Деньги и имущество кандидата в президенты

      В декларации Александра Шевченко за 2017 год числятся три дома: один арендует лично Александр Шевченко, второй – его гражданская жена Татьяна. Кроме того, Татьяне Шевченко принадлежит квартира в Ивано-Франковске на 672,2 квадратных метра, приобретенная в марте 2017 года за 1 миллион 215 тысяч гривен. Вместе с квартирой Татьяна Шевченко приобрела и паркоместа, площадью 165,9 квадратных метров.

      Сам Александр Шевченко арендует три офиса: два в Франковске, официальным владельцем которых является фирма "ПБС", и один в столице.

      В собственности семьи 3 земельных участка – один в Полянице (на 363 квадратных метра) и две в Чукаловке (на 2400 квадратных метра и 906 квадратных метров) , а также 1 нежилое здание в той же Полянице, общей площадью 237,2 квадратных метра. Все эти объекты по документам принадлежат Татьяне Шевченко.

      Экс-директор "Буковеля" также задекларировал иномарку Toyota Sequoia 2008 года выпуска, шесть пар швейцарских часов и золотое кольцо с бриллиантом, которое принадлежит жене.

      Шевченко задекларировал также наличные на сумму 155 тысяч долларов.

      В своей программе кандидат в президенты обещает построить сильную современную страну, которая обеспечит гражданам достаток, комфорт, безопасность, гармонию отношений как между людьми, так и с окружающей средой. Главной своей задачей будущий президент считает отвлечение ситуации от "большой войны" и укрепление государства.

      Кроме этого, Шевченко обещает вернуть доверие мирового сообщества к Украине, прекратить контрабанду и торгово-экономические отношения с агрессором, укреплять армию.

      Выборы президента 2019: каковы главные даты избирательной кампании? Президентские выборы состоятся в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

      Теги: Новости Украины Новости политики Кандидаты в президенти Выборы Президента 2019 Шевченко Александр Леонидович УКРОП
      Источник: 24 Канал
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