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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Моя цель – побороть коррупцию, – Порошенко написал статью для The Washington Post

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / 24 Канал

На страницах авторитетного американского издания The Washington Post вышел материал, подписанный фамилией Президента Украины Петра Порошенко, под названием "Моя цель – победить коррупцию в Украине".

В материале упоминается, что 7 июня украинский парламент проголосовал за закон о создании Антикоррупционного суда.

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Наша страна сделала еще один важный шаг на пути к построению европейского государства, где все равны по закону. Это был не первый шаг в этом путешествии, и он не будет последним. Но я считаю, что он стал показателем необратимости пути Украины к настоящей демократии,
– отмечает Порошенко.

По его словам, создание в Украине Антикоррупционного суда "является прорывом и изменением правил игры", хотя жалуется, что "процесс реформ был не простым".

"На протяжении последних двух десятилетий украинцы стали скептически относиться к тому, что любой прогресс в борьбе со злом коррупции может быть достигнут. Однако, Революция достоинства дала украинцам надежду на новое будущее с ответственными лидерами и верховенством права", – пишет Порошенко.

Он вспоминает, что после избрания его президентом в мае 2014-го решил построить "совершенно новую архитектуру для борьбы с коррупцией". Союзниками в этом деле видит активное украинское гражданское общество и его волонтерские сети вместе с международными партнерами в Европейском Союзе, Международный валютный фонд и Северную Америку.

Порошенко говорит, что борьба с коррупцией в Украине также имеет своих внутренних врагов – "от популистов до корыстных интересов заинтересованных групп".

Своей следующей задачей он называет как можно скорее обеспечить функционирование Антикоррупционного суда.

Ранее в интервью украинским телеканалам Петр Порошенко пообещал, что Антикоррупционный суд в Украине заработает до старта президентской избирательной кампании.

Теги: Новости политики Новости Украины Коррупция Петр Порошенко Антикоррупционный суд
Источник: 24 Канал
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