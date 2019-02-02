Гнап собрал средства для регистрации кандидатом в президенты

Бывший журналист-расследователь Дмитрий Гнап собрал необходимую сумму для того, чтобы его зарегистрировали кандидатом в президенты.

Бухгалтер из его команды уже отправил платеж в ЦИК.

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Собирать средства на залог Дмитрий Гнап начал две недели назад. И за это время люди перечислили ему даже больше, чем требуется, – около трех миллионов гривен.

До последнего мы не понимали. Казалось, что все было потеряно, но затем произошло чудо. Люди поднимали всех своих знакомых. Мы видели, что платежи заходят по десять, двадцать каждую секунду,

– рассказал претендент на пост президента Дмитрий Гнап.

Кандидатом в президенты бывшего журналиста Дмитрия Гнапа выдвинула партия "Сила людей". Такое решение его члены поддержали на своем 10-м Всеукраинском съезде. Ранее Гнап победил на внутренне-партийных праймериз.

Что известно про Дмитрия Гнапа?Украинский журналист, телеведущий, общественный активист. Окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом, редактором, ведущим новостей на каналах "СТБ", "Первый национальный", UBC.



В 2001-2007 годах был членом политического блока (затем партии) "Наша Украина". С 2008 года – председатель общественной инициативы "Комитет прямого действия". В 2012 году основал агентство журналистских расследований "Следствие.инфо". В 2013-2018 годах был руководителем проекта "Следствие.Инфо" на "Громадському ТБ". В июне 2018 года объявил, что идет в политику.