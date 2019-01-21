Гнап рассказал, где возьмет деньги на президентскую кампанию

Политическая партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Дмитрия Гнапа кандидатом на выборах президента Украины. Однако, он пока не регистрируется, потому что не накопил денег для залога.

Об этом Дмитрий Гнап сказал в прямом эфире 24 канала.

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По его словам, "Сила людей" не олигархическая партия, поэтому им надо собрать деньги на залог в ЦИК. 21 января они начали прозрачный сбор пожертвований.

От старых политиков отличаемся тем, что хотим прозрачно собрать эти деньги, призвать людей помочь нам,

– подчеркнул политик.

Когда партия соберет достаточно денег, они отчитаются, кто и сколько им пожертвовал.

Мы готовы показать, откуда мы берем деньги даже на залог в ЦИК. Ни один из политиков, который уже зарегистрировался или еще собирается, не сказал откуда у него деньги,

– отметил Гнап.

Напомним, первый тур голосования за будущего президента Украины состоится 31 марта. Его официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если будет решение о проведении второго тура президентских выборов, то он состоится 21 апреля.



По состоянию на сегодня документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины подали 12 человек. Десять из них ЦИК зарегистрировала.

Что известно про Дмитрия Гнапа?Украинский журналист, телеведущий, общественный активист. Окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом, редактором, ведущим новостей на каналах "СТБ", "Первый национальный", UBC.



В 2001-2007 годах был членом политического блока (затем партии) "Наша Украина". С 2008 года – председатель общественной инициативы "Комитет прямого действия". В 2012 году основал агентство журналистских расследований "Следствие.инфо". В 2013-2018 годах был руководителем проекта "Следствие.Инфо " на "Громадському ТБ". В июне 2018 года объявил, что идет в политику.