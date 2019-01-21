Гнап розповів, де візьме гроші на президентську кампанію

Політична партія "Сила людей" висунула висунула колишнього журналіста Дмитра Гнапа кандидатом на виборах президента України. Проте він поки не реєструється, бо не назбирав грошей для застави.

Про це Дмитро Гнап сказав у прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, "Сила людей" не олігархічна партія, тому їм треба зібрати гроші на заставу у ЦВК. 21 січня вони розпочали прозоре збирання пожертв.

Від старих політиків відрізняємося тим, що хочемо прозоро зібрати ці гроші, закликати людей допомогти нам,

– наголосив політик.

Коли партія назбирає достатньо грошей, вони відзвітують, хто та скільки їм пожертвував.

Ми готові показати, звідки ми беремо гроші навіть на заставу в ЦВК. Жоден з політиків, який вже зареєструвався або ще збирається, не сказав звідки у нього гроші,

– зазначив Гнап.

Нагадаємо, перший тур голосування за майбутнього президента України відбудеться 31 березня. Його офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде рішення про проведення другого туру президентських виборів, то він відбудеться 21 квітня.



Станом на сьогодні документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України подали 12 осіб. Десятьох із них ЦВК зареєстрував.

Що відомо про Дмитра Гнапа?Український журналіст, телеведучий, громадський активіст. Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працював кореспондентом, редактором, ведучим новин на каналах "СТБ", "Перший національний", UBC.



У 2001–2007 роках був членом політичного блоку (згодом партії) "Наша Україна". З 2008 року – голова громадської ініціативи "Комітет прямої дії". У 2012 році заснував агенцію журналістських розслідувань "Слідство.інфо". У 2013-2018 роках був керівником проекту "Слідство.інфо" на "Громадському ТБ". У червні 2018 року оголосив, що йде в політику.