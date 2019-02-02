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      Гнап зібрав кошти для реєстрації кандидатом в президенти

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      Дмитро Гнап
      Дмитро Гнап / 24 канал

      Колишній журналіст-розслідувач Дмитро Гнап зібрав необхідну суму для того, щоб зареєстрували кандидатом у президенти.

      Бухгалтер із його команди вже відправив платіж у ЦВК.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      Збирати кошти на заставу Дмитро Гнап розпочав два тижні тому. І за цей час люди перерахували йому навіть більше, ніж вимагається, – близько трьох мільйонів гривень.

      До останнього ми не розуміли. Здавалося, що все було втрачено, але потім сталося диво. Люди піднімали всіх своїх знайомих. Ми бачили, що платежі заходять по десять, двадцять кожної секунди,
      – розповів претендент на пост президента Дмитро Гнап.

      Кандидатом у президенти колишнього журналіста Дмитра Гнапа висунула партія "Сила людей". Таке рішення її члени підтримали на своєму 10-му Всеукраїнському з'їзді. Раніше Гнап переміг на внутрішньо-партійних праймеріз.

      Що відомо про Дмитра Гнапа?Український журналіст, телеведучий, громадський активіст. Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працював кореспондентом, редактором, ведучим новин на каналах "СТБ", "Перший національний", UBC.

      У 2001–2007 роках був членом політичного блоку (згодом партії) "Наша Україна". З 2008 року – голова громадської ініціативи "Комітет прямої дії". У 2012 році заснував агенцію журналістських розслідувань "Слідство.інфо". У 2013-2018 роках був керівником проекту "Слідство.інфо" на "Громадському ТБ". У червні 2018 року оголосив, що йде в політику.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Дмитро Гнап ЦВК
      Джерело: 24 канал
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